Un comité pour assurer l’avenir du Centre matapédien d’études collégiales

L’automne dernier, le CMEC a vécu deux coups durs. L'établissement n’a enregistré que 94 inscriptions, ce qui est assez peu comparativement aux 125 personnes qui s’y inscrivent normalement, selon Annie Lydia Gallant, la directrice du CMEC . En plus, le projet de construction d’un gymnase a été annulé, bien qu'il était considéré comme essentiel pour la région.

Cet hiver, trois nouveaux étudiants se sont ajoutés au centre. C’est la première année depuis l’ouverture [du centre] en 1995 que nous sommes en dessous du chiffre 100 , affirme-t-elle.

Ces mauvaises nouvelles ont secoué de nombreux Matapédiens qui ont décidé de s'engager pour assurer l’avenir du campus. C’est ainsi que le comité Vigie, composé d’une dizaine d’intervenants régionaux, a vu le jour afin de mobiliser la population pour aider à assurer la croissance du CMEC .

On souhaite simplement travailler avec la direction du centre et des deux cégeps partenaires [le cégep de Rimouski et de Matane] pour mettre en place des stratégies et des actions pour développer le CMEC à long terme. [...] On regarde les mesures possibles pour favoriser la rétention et le recrutement de la clientèle , explique Alfred Morin, le président du comité vigie du Centre matapédien d’études collégiales d’Amqui.

« Après plusieurs années d’existence, il était pertinent et intéressant de remobiliser le milieu matapédien autour de cet acquis qui est un actif important pour le développement de notre région. » — Une citation de Alfred Morin, président du comité vigie du Centre matapédien d’études collégiales d’Amqui

Alfred Morin, le président du comité Vigie du Centre matapédien d’études collégiales d’Amqui avec Annie Lydia Gallant, la directrice du Centre matapédien d’études collégiales d’Amqui. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Aucune inquiétude de voir le CMEC disparaître

Malgré le nombre d’inscriptions historiquement bas, personne n’a craint que le campus ferme ses portes, assurent Alfred Morin et Annie Lydia Gallant. Selon eux, il est tout de même nécessaire d'attirer davantage d’étudiants du Québec et de l’étranger.

Le comité veut aussi sensibiliser la population à l’importance du centre d’études pour la région puisque ce dernier aide à freiner la décroissance démographique, souligne Chantale Lavoie, préfète de la MRC de La Matapédia. Le Centre demeure primordial pour la région autant pour nos entreprises que pour le développement de nos jeunes , dit-elle.

Les retombées économiques du centre étaient estimées, en 2012, à 3 millions de dollars par an.

La MRC de La Matapédia sera impliquée dans le comité Vigie en suivant de près les activités et en y participant, indique Chantale Lavoie. Le directeur général de la MRC siégera d’ailleurs au comité, au nom de la MRC . On veut s'assurer que la courbe de la population qui a atteint un creux qu’on ne pouvait pas éviter, ne devienne pas une déclinaison à court terme, à moyen terme. On va donc travailler pour faire remonter cette courbe-là , explique la préfète de la MRC de La Matapédia.

Le comité Vigie du Centre matapédien d’études collégiales se donne comme objectif d’augmenter le nombre d’inscriptions à 150 étudiants d’ici 5 ans. J’ai espoir et je suis convaincue que ça va bien aller. Déjà avec les inscriptions de cette année, nous voyons une nette amélioration pour le premier tour des admissions par rapport à pareille date l’année dernière , mentionne Annie Lydia Gallant.

Pour y parvenir, le CMEC fait notamment des activités pour promouvoir le centre dans les écoles secondaires de la Vallée de la Matapédia.

D'après le reportage de Jean-François Deschênes