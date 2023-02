Ottawa investit 12,5 millions $ pour améliorer l’efficacité du Port de Belledune

Le Port de Belledune reçoit 12,5 millions de dollars du gouvernement fédéral pour améliorer ses capacités à transiter des produits secs. Selon le président-directeur général du port, Denis Caron, cela permettra d’augmenter l'efficacité des installations portuaires et de les rendre plus compétitives sur la scène mondiale.

Le projet de 25 millions de dollars permettra d’installer un convoyeur pour les produits secs en vrac entre deux terminaux. Cela permettra d’augmenter les quantités de marchandises traitées au port et facilitera le transport de marchandises comme les produits forestiers, les minéraux et le pétrole entre les navires et les autres modes de transport.

Avec des systèmes plus efficaces on peut tripler ou quadrupler les volumes. Avec le système de convoyeur fixe qu’on a annoncé aujourd’hui, ça va nous permettre de décharger des navires plus rapidement , a affirmé le pdg du Port de Belledune, Denis Caron.

Ces fonds permettront également de rénover un entrepôt et de construire un nouvel entrepôt et une tour de transfert.

Le gouvernement fédéral croit que ce projet va permettre de renforcer la chaîne d'approvisionnement au pays.

Il s’agit du deuxième investissement au Port de Belledune dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux au cours des quatre dernières années, selon Denis Caron. Des travaux d’agrandissement sont en cours et devraient être terminés au printemps.

Pour ce qui est du nouveau convoyeur, Denis Caron espère que la construction pourra débuter à l’automne et que les travaux seront terminés dans deux ans.

Le ministre des Transports Omar Alghabra était présent lors de l'annonce, en compagnie entre autres du député Serge Cormier. Ce dernier s'est dit très confiant pour l'avenir du port .

C'est un projet parmi plusieurs qu'ils ont sur la table. On commence avec celui-ci. Le Port de Belledune, on a des discussions toutes les semaines avec eux. Ils ont plusieurs projets sur la table, dont un gros projet au niveau de l'hydrogène , explique le député.

Avec des informations de Serge Bouchard