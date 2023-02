Du personnel soignant recruté à l’étranger en renfort dans Portneuf

Aux prises avec une importante pénurie de personnel soignant, la région de Portneuf va accueillir au cours des prochaines semaines 21 infirmières originaires du Cameroun, de la Tunisie et du Maroc. La communauté est déjà à pied d'œuvre pour faciliter leur arrivée et les aider à relever les défis d’adaptation et d’intégration qui les attendent.

Blandine Ndjifack Epsuse Nanguep, son conjoint Lunus et leurs trois enfants, Gabrielle, Salem et Melki sont arrivés à Saint-Raymond la semaine dernière. Ils ont quitté leur Cameroun natal afin de commencer une nouvelle vie au Québec.

Blandine est la première représentante de sa cohorte à être arrivée en sol canadien. D’ici un mois, 20 autres collègues recrutées à l’étranger l’auront rejointe.

Mise à niveau

À partir du 31 mars, elles suivront une formation de mise à niveau de quelques mois visant à les préparer à passer l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, un prérequis pour obtenir le titre officiel d’infirmière et exercer la profession dans la Belle Province.

Dans la région de Portneuf, il y a environ 50 postes à pourvoir dans le réseau de la santé. Blandine se réjouit à l’idée de bientôt pouvoir contribuer à résorber cette pénurie de personnel soignant.

Le manque d'infirmières est criant ici et nous avons proposé notre main-d'œuvre pour combler ce manque , raconte-t-elle en entrevue à Radio-Canada.

Blandine suivra une formation de mise à niveau avant de passer l'examen de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Photo : Radio-Canada

Tout en suivant sa formation de mise à niveau, l’infirmière travaillera comme préposée aux bénéficiaires dans les établissements environnants.

La directrice territoriale du CIUSSS de la Capitale-Nationale pour le secteur Portneuf, Julie Maltais-Laflamme, mentionne que Blandine et sa famille ont tout laissé derrière pour venir s’établir au Québec. Leur détermination l’impressionne.

Toute leur vie tient dans les valises avec lesquelles ils sont arrivés ici, à Saint-Raymond. Donc, c'est beaucoup pour eux. De les voir garder la tête haute, avoir un sang froid et d'être courageux dans ça, c'est merveilleux , souligne Mme Maltais-Laflamme.

En comptant les conjoints et enfants des 21 infirmières recrutées au Cameroun, en Tunisie et au Maroc, ce sont 68 nouveaux habitants qui s’établiront dans la région de Portneuf d’ici la fin du mois prochain.

Mobilisation

Certains, comme Blandine et sa famille, ont élu domicile à Saint-Raymond. Le maire de la municipalité, Claude Duplain, veut mobiliser ses concitoyens afin d’aider les nouveaux venus. Il croit que les conjoints qui accompagnent leur épouse pourront contribuer à lutter contre la pénurie de main-d’œuvre.

On manque de monde ici, à Saint-Raymond, dans toutes les entreprises. Seulement dans le parc industriel, présentement, j'ai besoin de 40 nouveaux emplois. [...] Notre but, c'est de les garder aussi, après, pour en faire de véritables citoyens de Saint-Raymond , lance le maire, enthousiaste.

Claude Duplain est maire de Saint-Raymond depuis 2021. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Le conjoint de Blandine, Lunus Nanguep Nanyou, enseignait les sciences au Cameroun. Il espère pouvoir poursuivre sa carrière à Saint-Raymond. En attendant, le père de famille est reconnaissant des efforts déployés par sa communauté d’accueil pour faciliter son arrivée.

On se sent chez soi

Malgré tout, il reste que c'est nouveau, quoi. [...] On ne sait pas où on va [mais] on arrive et il y a des gens qui nous accueillent de façon formidable. [...] On se sent chez soi, du coup. On se sent bien ici , confie le conjoint de Blandine.

En plus des 21 infirmières appelées à s’installer dans Portneuf, le CIUSSS de la Capitale-Nationale s’apprête à accueillir une cohorte de 25 infirmières recrutées à l’étranger dans ses établissements de Charlevoix.

Le CIUSSS estime qu’il devra recruter près de 200 infirmières à l’extérieur du Québec pour répondre aux besoins sur l’ensemble de son territoire.

Avec les informations de Pierre-Alexandre Bolduc