Affaire Carpentier : « On a échappé à certains moments de l’information »

Des problèmes de communication entre les responsables des opérations de recherche ont été de nouveau mis en évidence lundi lors de l'enquête publique sur la mort de Norah et Romy Carpentier. Des informations qui auraient permis de mieux comprendre l’état psychologique du père, Martin Carpentier, ont pris beaucoup de temps avant d'être communiquées.

Jean-François Ouellet, capitaine à la Sûreté du Québec, est arrivé sur les lieux en pleine nuit, quatre heures après l’accident de voiture du 8 juillet 2020.

Il a d'abord pris connaissance des déclarations de Kevin Lemieux, un collègue de travail et Amélie Lemieux. On a la déclaration qu’il est dépressif, mais qu’il aime ses enfants. a-t-il dit mardi devant le coroner Luc Malouin.

« Il faut le mettre en contexte avec la COVID-19. Tout le monde était un peu dépressif. » — Une citation de Jean-François Ouellet, chef du poste de commandement des recherches

Mais de secondes déclarations à l'effet que Martin Carpentier n’allait pas bien depuis une semaine et qu’il craignait de perdre la garde de ses enfants, n’ont pas été communiquées à celui qui était alors chef du poste de commandement.

L’enquêteur Kevin Camiré, lui, avait ces informations en main vers 10h00, des détails qu’il a obtenu du nouveau conjoint d’Amélie Lemieux, et de la grand-mère des petites filles, Gaétane Tremblay.

Je ne sais pas c’est qui , a avoué M. Ouellet en entendant le nom de Mme Tremblay.

En contre-interrogatoire, M. Ouellet affirme que ces informations n’auraient rien changé , car les effectifs de recherche étaient déjà sur le terrain.

C’est seulement vers 12h55 que les risques que Martin Carpentier tente de s'enlever la vie ou de faire mal à ses filles sont considérés par les policiers.

Jean-François Ouellet était capitaine à la Sûreté du Québec lors de l'affaire Carpentier en juillet 2020. Photo : Radio-Canada

Information manquante

En pleine nuit, alors que les premiers effectifs se demandaient si les enfants étaient bien avec Martin Carpentier lors de l’accident, M. Ouellet s'est rendu près de la voiture accidentée.

Il a constaté que les ceintures des sièges arrière du véhicule étaient attachées et que le portefeuille ainsi que le cellulaire de Martin Carpentier se trouvaient dans l'habitacle.

Toutefois il dit ne pas avoir remarqué la crème glacée fondue, la sandale et la tablette électronique qui ont été laissées sur la banquette arrière. Ses collègues ne lui en ont pas fait part non plus.

Est-ce normal que vous ne saviez pas pour la sandale, la tablette, etc. ? , demande le coroner Luc Malouin.

On a échappé à certains moments de l’information et non, ce n’est pas normal , répond M. Ouellet.

Recherches tardives

Jean-François Ouellet demande d'obtenir des équipes de recherche à 5h00 le 9 juillet. C’est à ce moment qu’il apprend que l’équipe de recherche de la région de Québec est déjà mobilisée à Alma avec le premier ministre François Legault.

Des demandes qui ont été faites trop tardivement selon le policier à la retraite André Bernard qui a témoigné la semaine dernière.

Faute d’effectifs à Québec, c’est une équipe de la région de Montréal qui a dû venir en renfort.

Ces spécialistes en recherche on débuté leurs opérations vers 10h00 le matin du 9 juillet, soit plus de 12 heures après l’accident.

Avec la collaboration de Marie-Pier Mercier