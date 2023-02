Agrandie récemment, la seule garderie francophone de Miramichi déborde déjà

C’est l’espace qui nous manque. C’est pas les enfants. Parce que les besoins sont là. Mais l’espace ne peut plus accommoder des places pour le service de garderie , explique-t-elle.

Un nouvel établissement devait pourtant voir le jour en septembre 2022 et il devait accueillir 300 enfants. Mais, faute de financement public, le projet n’a jamais vu le jour. À l’époque 70 enfants étaient inscrits à la garderie et 68 sur la liste d’attente.

Le carrefour a néanmoins mis les bouchées double pour agrandir la garderie avec ses propres moyens.

La directrice du Carrefour communautaire Beausoleil Line Thibodeau Photo : Radio-Canada / Sarah Déry

On a converti des salles de réunion quelques années passées, ici, c’était une salle de réunion. On a converti les salles possibles pour accueillir des enfants, les salles de bain. Tout a été fait pour accueillir le plus d’enfants possible , raconte Mme Thibodeau.

Aujourd’hui, la garderie accueille 110 enfants, mais 153 se trouvent toujours sur la liste d’attente, ce qui comprend autant des enfants d'âge scolaire que des enfants qui ne sont pas encore nés.

Perdre des familles entières

Selon la directrice du Carrefour communautaire Beausoleil, le manque de place dans la seule garderie francophone de Miramichi force des parents à envoyer leurs enfants dans des garderies anglophones de la région.

La garderie Francomichi a une liste d'attente de 153 enfants. Photo : Radio-Canada / Sarah Déry

Mme Thibodeau dit qu’ensuite plusieurs choisissent les écoles anglophones et s’en suit un effet boule de neige.

On perd même des familles entières parce que si les enfants sont dans le système d’éducation en anglais, après ça, les divertissements ont plus de chance de se faire en anglais, les amis vont être en anglais, les familles vont côtoyer d’autres parents anglophones , déplore-t-elle.

En revanche, Mme Thibodeau dit que presque tous les enfants qui vont à la garderie du carrefour vont ensuite à l’école francophone.

Selon elle, si le Carrefour communautaire Beausoleil devait obtenir l'argent pour agrandir la garderie, il faudrait rapidement penser à agrandir aussi l'école.

Avec les informations de Sarah Déry