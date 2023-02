Le projet de résidences étudiantes à Carleton-sur-Mer progresse

L'institution collégiale compte construire un bâtiment de 20 à 24 appartements de trois pièces et demi, dont trois seraient adaptés aux personnes à mobilité réduite. Les étudiants pourront signer un bail de 10 mois pour y résider durant l'année scolaire.

On parle de ce projet depuis longtemps, mais depuis un an et demi environ on a commencé à élaborer un projet un peu plus concret en discutant avec différents partenaires , explique la directrice du campus de Carleton-sur-Mer du Cégep de la Gaspésie et des Îles, Geneviève Bibeau.

La résidence sera construite au sud de la rue du Centre-Civique, non loin de l’aréna Léopold-Leclerc, sur un terrain appartenant au Centre de services scolaire René-Lévesque. Mme Bibeau indique d'ailleurs qu'un partenariat a été conclu avec cette organisation.

Le centre civique est situé sur la rue Comeau. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Le Centre de service scolaire nous réserve ce terrain-là en échange qu’on leur réserve cinq espaces annuellement pour les élèves du Centre de formation professionnelle l’Envol de Carleton-sur-Mer , précise-t-elle.

La directrice estime également qu'une résidence étudiante aura des répercussions très positives pour l'institution collégiale.

De continuer à être attractif et d’avoir toujours autant ou sinon plus d’étudiants et d’étudiantes dans nos classes, c’est au cœur de nos orientations et de nos préoccupations au campus, dit-elle. Donc, avoir une résidence, ça nous permet de rêver.

« Une résidence étudiante est un levier vraiment intéressant pour notre développement et notre recrutement. » — Une citation de Geneviève Bibeau, directrice du campus de Carleton-sur-Mer du Cégep de la Gaspésie et des Îles

Le projet a été retenu par le ministère de l’Enseignement supérieur. Un montant avait été réservé dans le régime budgétaire des établissements collégiaux pour une allocation qui permettrait de bonifier l’offre de service en hébergement étudiant.

L’été dernier, on a eu une confirmation que notre projet était retenu et le Ministère nous offrait un premier versement de cette enveloppe spéciale-là, donc un levier nécessaire pour nous permettre d’avancer dans l’étape des plans et devis , explique Mme Bibeau.

Ce sont deux entreprises gaspésiennes qui élaboreront les plans et devis. À la suite des appels d'offres qualitatifs, un comité de sélection s'est penché sur les propositions le mois dernier.

Bourbeau Proulx Savard consortium d'architectes, de New Carlisle, et la firme d'ingénierie annemontoise Stantec experts-conseils ont été retenues.

Si tout se déroule tel qu'espéré, les plans et devis devraient être finalisés d'ici janvier prochain. L'appel d'offres pour les travaux de construction devrait quant à lui être lancé le mois suivant.

Le chantier devrait s'amorcer en mai 2024 pour s'achever en juin 2025.

Avec les informations de Roxanne Langlois