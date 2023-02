La fermeture du 3e étage de l’hôpital de Granby motivée par la pénurie de personnel

L’étage au complet sera fermé définitivement à partir du mois de mai. C’est une nouvelle réalité. On manque de personnel. On doit nécessairement se réorganiser pour réussir à maintenir les services que l'on veut offrir. Ça amène de la modulation, des changements , indique le Dr Benoît Heppell, chef du département de médecine générale au CIUSSS de l’Estrie - CHUS.

« Le statu quo est impossible à maintenir » — Une citation de Benoît Heppell, chef du département de médecine générale au CIUSSS de l’Estrie - CHUS

Benoît Heppell se dit d’ailleurs très sensible à ce que les équipes vivent. [Ce sont] des changements soudains. Pour continuer à remplir notre mission, il y a des choses qui doivent changer. Il faut être en soutien à ces équipes-là , lance-t-il en point de presse, lundi matin.

Pas d’impact sur les usagers, indique le CIUSSS

Pour les usagers, cette fermeture n’aura pas d'impact, assure Danika Manseau, directrice du soutien à domicile et des services spécialisés en gériatrie, en déficience et en trouble du spectre de l’autisme au CIUSSS de l’Estrie - CHUS. C'est une clientèle qui retourne tout le temps à la maison. Donc dans la façon dont on va planifier la transformation de l'offre de service pour le mois de mai, ça va se faire graduellement en fonction des congés qui vont se donner dans l'hôpital , souligne-t-elle.

« Les admissions se feront dans d'autres milieux par la suite. » — Une citation de Danika Manseau, directrice du soutien à domicile et des services spécialisés en gériatrie, en déficience et en trouble du spectre de l’autisme au CIUSSS de l’Estrie - CHUS

Syndicats et employés indignés

Les employés et les syndicats regrettent avoir appris la nouvelle au cours de la semaine par le CIUSSS de l'Estrie - CHUS. La présidente par intérim du Syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l'Est affilié à la FIQ , Stéphanie Goulet indique n’avoir eu vent d’aucune annonce en ce sens.

De son côté, Alexandre Dumont, président local du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) 4475 trouve la façon de faire du CIUSSS de l’Estrie - CHUS totalement barbare . Si c'est la manière de faire des relations de travail, bien on ne se sent pas du tout impliqué, ni partenaire , faisait-il savoir dimanche. Son syndicat représente, entre autres, les préposées aux bénéficiaires.

Josée Lussier, assistante-infirmière à la gériatrie de l’hôpital de Granby, aurait souhaité plus de transparence de la part du CIUSSS . Personne n’était capable de me dire ce qui se passerait avec moi. Où je vais me retrouver. De jour comme de soir, je travaille avec des filles qui ont tellement d’expérience en réadaptation, qui sont là pour le patient. Elles sont capables de voir ce dont le patient a exactement besoin et ça, il n’y en aura plus , regrette-t-elle.

« Je me suis sentie comme un numéro. - » — Une citation de Josée Lussier, assistante-infirmière à la gériatrie de l’hôpital de Granby

Le CIUSSS rétorque

À cela, Danika Manseau, rétorque : On a travaillé avec nos partenaires syndicaux en amont en annonçant qu’il y aurait différentes modulations au courant de l’année à venir d’ici le mois de mai. Ils ont été informés de façon générale sur l'ensemble des travaux qu'on a en cours dans notre organisation.

Par ailleurs, CIUSSS de l’Estrie - CHUS dit vouloir travailler avec les syndicats pour la suite des choses. Au total, une soixantaine de postes équivalents à du temps complet travaille dans l’unité située au 3e étage de l’hôpital de Granby. Le CIUSSS indique qu'environ 40 % ont un poste au CHSLD Leclerc.

L'établissement de santé affirme par ailleurs que 14 lits seront déménagés au CHSLD Leclerc, à Granby. Ce sont également 15 lits de convalescence lourde qui seront ouverts en partenariat avec des résidences pour personnes âgées de la région. Le CIUSSS de L’Estrie - CHUS se tournera vers l'Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins de Cowansville pour tout ce qui touche la courte durée gériatrique.

Avec les informations de Pierrick Pichette et Zoé Bellehumeur