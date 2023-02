Les voyages dans le Sud ont la cote pour la relâche

Après bientôt trois ans de pandémie, les assouplissements permettent aux agences de voyages de reprendre pleinement leur envol.

Depuis l'abolition des restrictions du gouvernement fédéral, il y a une belle reprise qui s'est amorcée jusqu'à encore aujourd'hui, et avec la relâche, on a eu fort à faire , a révélé la propriétaire de l’agence Voyages Carpe Diem à Chicoutimi, Karen Tremblay.

La propriétaire de Voyages Carpe Diem à Chicoutimi, Karen Tremblay Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Selon l'agence de voyages, l'intérêt pour les voyages est encore plus élevé qu'avant la pandémie. Pour Voyages Carpe Diem, l'achalandage a augmenté d'au moins 25 % depuis le début de 2023. La propriétaire s'attend même à une augmentation de 40 % d'ici la fin de l'année.

Pendant trois ans, le tourisme s'est fait beaucoup à l'intérieur de nos frontières canadiennes et au niveau de notre province. Il y a une recrudescence des au niveau du sud et des croisières , a-t-elle poursuivi.

Une baisse pour les chalets

Du côté des Chalets Tavata, les locations ont aussi diminué de 10 % cette année. Selon son propriétaire, la volonté de s'envoler vers le Sud se fait aussi ressentir de son côté.

Il y a plusieurs éléments, c'est bien sûr le fait qu'on est dans une période où les destinations soleil sont de retour. Ça fait deux ou trois ans qu'ils n'y sont pas allés. Il y a le phénomène du : "On ne l'a pas eu facile pendant deux, trois ans, on y retourne. Y aller une semaine? On va y aller deux semaines plutôt. Ça coûte plus cher actuellement d'aller dans le sud, ce n'est pas grave, on y va pareil" , a imagé Yoan Joncas, cofondateur de Tavata Chalets

Yoan Joncas est le cofondateur de Tavata Chalets. Photo : Radio-Canada / Katya D'Amour

L'entreprise, qui loue une cinquantaine de chalets, dont plusieurs dans le secteur du centre de ski du Valinouët à Saint-David-de-Falardeau, croit toutefois qu'il s'agit d'un retour à l'avant-pandémie. Elle s'en tire bien grâce aux réservations de dernière minute.

Un retour à la normale

De son côté, Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean croit que l'industrie régionale n'a pas à s'inquiéter.

Ce qu'on estime, c'est que c'est probablement un retour à la normale, c'est-à-dire, un retour de ce que c'était avant la pandémie, donc un certain équilibre entre ceux qui restent ici au Québec pendant la période de la relâche et ceux qui choisissent d'aller à l'extérieur à l'international , a souligné Julie Dubord, directrice générale de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La directrice générale de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, Julie Dubord Photo : Radio-Canada / Catherine Gignac

Toujours selon l’organisme, si le goût de voyager reprend vie, les nombreux attraits touristiques qui caractérisent la région continueront de tirer leur épingle du jeu.

D'après un reportage de Julien Boudreault-Gauthier