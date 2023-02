Début de relâche en Estrie 

La coordonnatrice aux relations de presse chez Tourisme Cantons-de-l’Est, Shanny Hallé, a plusieurs suggestions. De la pêche sur glace à la Gorge de Coaticook, à la Ferme des petits Torrieux de Lac-Mégantic, en passant par le musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier, il y en aura pour tous les goûts.

Plusieurs endroits dérogent par ailleurs de leur programmation régulière pendant la semaine de la relâche, dont le Parc national du Mont-Mégantic.

« C’est un incontournable dans les Cantons-de-l'Est. Je me disais que pendant la relâche, les enfants peuvent se coucher un peu plus tard. C'est l'occasion parfaite pour aller voir les étoiles au Parc national du Mont-Mégantic. » — Une citation de Shanny Hallé, coordonnatrice aux relations de presse chez Tourisme Cantons-de-l’Est

Pour ceux qui souhaitent se détendre durant la semaine, le Spa Bolton ouvre ses portes aux jeunes, donc il y a une plage horaire qui est réservée aux personnes de neuf ans et plus , souligne-t-elle également.

Destinations voyage prisées

Le propriétaire de l'Agence de voyages Aquaterra de Sherbrooke, Christian Dubreuil, a de son côté constaté un engouement pour certaines destinations voyage comme l’Italie, la Grèce, l’Espagne et le Portugal cette année.

Il remarque également que malgré la hausse des prix des billets d’avion, les vols directs ont particulièrement la cote après tous les problèmes observés dans les aéroports au cours des derniers mois à l’échelle du pays. Avec les valises qui étaient perdues, les gens cherchent des vols directs, surtout pour des grandes distances. Puis c'est certain que les compagnies aériennes ou les grossistes en profitent , explique-t-il.

En vue des prochaines vacances, M. Dubreuil suggère de voyager avec un bagage à main dans la mesure du possible afin d’éviter les pertes de valises et de prendre des vols avec escale afin d’économiser.

Envie de voyager? Ajustez votre portefeuille ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Par ici l'info Envie de voyager? Ajustez votre portefeuille. Contenu audio de 5 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 5 minutes

Ralentissement dans la location de chalets

Bien que la relâche batte son plein, des chalets sont par ailleurs toujours disponibles en Estrie. C’est certain qu'on voit un retour un peu plus à la normale, comme à la prépandémie , a expliqué le copropriétaire et président de Maisons et chalets à louer.com, Anthony Dionne, au micro de Par ici l’info

Je vous dirais qu'on voit vraiment une plus haute demande pour les gros chalets, les chalets qui peuvent accueillir de plus grandes familles. C'est aussi ceux qui sont les plus rares encore sur le marché. Pendant la pandémie, il s'est construit énormément de chalets, mais c'est surtout des chalets pour 2, 4 ou 6 personnes , précise-t-il.

Activités gratuites

Dans un contexte d’importante inflation, il sera difficile pour certaines familles de dégager un budget pour profiter de la semaine de relâche, soutient la co-directrice de Solutions budget plus, Michèle Goyette.

Avec tous les coûts qui ont augmenté, l'inflation, les gens sont affectés dans leurs besoins de base, donc la nourriture, le loyer. [...] C'est sûr qu'on sait que les familles vont être à la recherche d'activités gratuites ou des activités qu’elles iront faire peut-être moins loin que d'habitude, à cause du coût de l'essence par exemple , fait-elle remarquer.

Heureusement, il existe des activités gratuites à faire pendant les vacances, rappelle la coordonnatrice de l'Association coopérative d’économie familiale, Sylvie Bonin.

Il y a de la neige à la relâche. On peut glisser, faire de la raquette, patiner, donc ça, ce sont des choses qui ne coûtent rien. [Il y a aussi] des activités intérieures. Les projets bricolage, les projets de bouffe en gang, les jeux de société. Je pense qu'il faut exploiter au maximum toutes les choses plaisantes et gratuites, et on peut avoir du plaisir quand même longtemps , soutient-elle.

Elle suggère aussi de se renseigner auprès de la bibliothèque Éva-Sénécal, qui doit offrir plusieurs activités gratuites pendant la semaine.

Avec les informations de Par ici l'info et de Titouan Bussière