Où puis-je trouver des informations sur les sous-variants de la COVID-19 en Alberta?

Depuis le mois de février, l'Alberta suit l'évolution des variants du SRAS-CoV-2 grâce au séquençage du génome entier d'échantillons positifs au virus, comme le faisaient déjà d'autres provinces. Avant cela, la surveillance se faisait notamment grâce aux tests de dépistage PCR .

Craig Jenne, professeur agrégé au département de microbiologie, d’immunologie et des maladies infectieuses de l’Université de Calgary, fait savoir que ces informations sont utilisées par les fournisseurs de soins de santé et les décideurs.

Rendre ces détails accessibles aux Albertains est tout aussi important, souligne l’universitaire.

Selon lui, les Albertains pourront garder un œil sur l'évolution de ces sous-variants et utiliser ces informations pour prendre des décisions sur leur façon de vivre, en fonction du risque de propagation du virus, de leur situation familiale, professionnelle et personnelle.

De tout le Canada, [l’Alberta] a été l'une des meilleures à suivre ces évolutions et à les avoir rendues accessibles au public , déclare Sarah (Sally) Otto, biologiste évolutionniste et modélisatrice de la COVID-19 à l’Université de la Colombie-Britannique.

Les dernières données montrent que deux sous-variants BQ représentent 75 % des cas séquencés au cours de la semaine du 5 au 11 février.

La proportion de cas identifiés comme XBB.1.5 augmente en Alberta, comme partout au Canada, déclare l’experte en modélisation. Ce sous-variant représente 20 % des cas séquencés au cours de la même semaine.

« XBB.1.5 est plus transmissible. C’est plus facile à contracter. C’est donc un problème et cela vaut la peine de garder un œil là-dessus. Mais nous n’avons pas de véritables points tournants pour le moment. »