Des passages jugés racistes dans les livres de James Bond seront revus

Les livres de James Bond seront bientôt réédités en Angleterre pour marquer les 70 ans de Casino Royale, tout premier livre de la série d'Ian Fleming. Les textes ont toutefois été revus pour en retirer certaines références raciales, et pour y ajouter un message signalant que les livres comportent des termes « considérés comme offensant par les lecteurs et les lectrices modernes », selon le quotidien britannique The Telegraph.

Un certain nombre de mises à jour ont été effectuées dans cette édition, mais elle reste aussi fidèle que possible au texte original et à l'époque à laquelle se déroule l’histoire , pourra-t-on lire dans les premières pages des livres.

Ian Fleming Publications, qui possède les droits de l'œuvre publiée de 1951 à 1966, a fait affaire avec un comité de lecture afin de revoir certains passages pouvant heurter la sensibilité du public. À la suite de recommandations, le mot en n a essentiellement disparu des pages du livre.

Plusieurs ajustements quant à la manière dont sont représentées les personnes noires ont également été effectués.

Dans Live and Let Die (Vivre et laisser mourir), un commentaire de James Bond décrivant les personnes africaines impliquées dans le commerce de l’or et des diamants comme étant respectueuses des lois, sauf quand elles boivent trop , a été partiellement gommé.

Les livres d'Ian Fleming ont inspiré plusieurs films de l'agent 007, notamment incarné par Daniel Craig. Photo : Sony Pictures

Un autre passage du livre, dans lequel le justicier anglais visite un club d’effeuillage, a été réécrit pour décrire une tension électrique dans l’établissement, plutôt que des grognements et des respirations rappelant celles de cochons .

Plusieurs références à l’ethnicité de personnages mineurs ont également été retirées dans l’ensemble de l'œuvre.

Des changements cohérents avec la vision de l'auteur, selon Ian Fleming Publications

Dans un communiqué transmis à The Telegraph et relayé par plusieurs médias anglais, Ian Fleming Publications Ltd soutient que certains des changements apportés aux livres avaient été autorisés par Ian Fleming avant sa mort, en 1964.

L’organisation dit avoir apporté des modifications cohérentes avec la démarche de l’auteur.

Nous avons examiné le texte des livres de James Bond et avons décidé que la meilleure chose à faire était de suivre l'exemple de M. Fleming , explique-t-elle.