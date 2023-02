L’éclosion de tuberculose ne faiblit pas à Pangnirtung depuis près d'un an et demi

Les autorités sanitaires du Nunavut affirment être toujours à pied d'œuvre pour mettre un frein à l’éclosion de tuberculose qui sévit à Pangnirtung depuis près d'un an et demi. Depuis sa dernière mise à jour trimestrielle, au mois de novembre, le ministère de la Santé rapporte deux nouveaux cas actifs et 20 nouveaux cas latents de tuberculose.