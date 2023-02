Une version anglaise de la série québécoise Plan B diffusée sur CBC

L'acteur originaire de Toronto, qui a donné la réplique à Meghan Markle dans la populaire série américaine Suits (2011-2019), participe à sa première production canadienne en carrière, lui qui a vécu aux États-Unis pendant une vingtaine d'années.

Tournée à Montréal, la version anglophone de Plan B se passe aussi dans la métropole québécoise. Patrick J. Adams y interprète l'avocat Philip Grimmer, le personnage que jouait Louis Morissette dans la première saison de la série québécoise, sortie en 2017.

Karine Vanasse incarne sa femme Evelyn (Magalie Lépine-Blondeau dans la version originale). Grâce à un engin pour voyager dans le temps, Phillip tente de réparer sa relation avec son épouse, mais il constate que ces voyages temporels ont des conséquences imprévues.

Une adaptation fidèle

Il s'agit vraiment d'un perfectionniste hypercontrôlant, qui tente d'avoir une relation avec la femme qu'il aime , affirme Patrick J. Adams au sujet de Me Grimmer. Mais il ne peut pas se faire à l'idée que ce qu'il veut n'est peut-être pas nécessairement la meilleure version des choses.

Karine Vanasse – qui tient par ailleurs la vedette dans une autre série canadienne- anglaise, Cardinal, sur CTV – a déclaré que de travailler sur le projet Plan B en anglais lui a permis de se souvenir de la satisfaction qu'elle avait ressentie en regardant la première saison de la série au Québec il y a six ans.

Chapeautée par les scénaristes originaux Jean-François Asselin et Jacques Drolet, l’adaptation reste fidèle à la version québécoise. Le rythme est néanmoins plus rapide et les enjeux sont plus élevés.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Des échos de Black Mirror

Au moment de la sortie de la première saison en 2017, l'essor de la diffusion en continu et la popularité des saisons de six épisodes avaient permis à la série de devenir un beau succès auprès du public.

Patrick J. Adams compare Plan B à la série britannique Black Mirror, du moins en ce qui concerne l'approche qu'elle adopte au dernier épisode. Bien que le personnage ait appris quelque chose et ait changé à la fin, tout n'est pas collé à un arc dramatique , analyse-t-il.

Le coscénariste Jean-François Asselin a déclaré qu'un producteur américain avait proposé d'acheter les droits d'adaptation de la série, mais qu’il avait refusé parce qu'il voulait conserver le contrôle créatif.

C'était important pour nous, alors nous avons décidé de le fabriquer et de le produire nous-mêmes, de faire nous-mêmes une version anglaise , dit-il.

Des ambitions internationales

La série originale en français en est maintenant à sa quatrième saison, diffusée actuellement sur ICI Tou.tv Extra, avec cette fois Pierre-Luc Funk dans le rôle du voyageur spatiotemporel.

Jean-François Asselin et le producteur Louis Morissette espèrent adapter aussi en anglais les autres saisons diffusées au Québec; pas seulement au Canada, mais dans le monde entier. Ils soulignent que d'autres versions de Plan B sont prévues en Europe.

À noter qu’une adaptation franco-belge de la deuxième saison de Plan B a été diffusée sur TF1 et La Une en 2021. L’intrigue a été transposée de Montréal à Marseille, et le rôle principal de Florence, que joue Sophie Lorain dans la version originale, est campé par la Française Julie de Bona.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?