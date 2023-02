Toronto devance Montréal pour l’accessibilité au métro

La fin des travaux d’accessibilité à la station Lansdowne démontre notre engagement à rendre le réseau de la CTT [Commission des transports de Toronto] accessible et équitable , a indiqué la mairesse par intérim, Jennifer McKelvie dans un communiqué.

Ouverte en 1966 , la station de la ligne 2 devient la 56e station du réseau de métro torontois à être accessible aux personnes en fauteuil roulant ou à mobilité réduite.

La station, située à l’intersection de la rue Bloor et l’avenue Lansdowne, est la 23e station du trajet de métro Bloor-Danforth, à être dotée de telles installations. Les stations qui ne possèdent pas d’infrastructures permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite sur la ligne verte sont Islington, Old Mill, High Park, Christie, Castle Frank, Donlands, Greenwood et Warden.

La CTT souhaite rendre l'ensemble des 75 stations du métro de Toronto accessibles aux personnes à mobilité d'ici 2025. Cet effort fait partie du projet visant à rendre l’accès au réseau de la CTT plus facile.

Les stations en bleue foncée sont accessibles, les stations en orange sont dans le processus de le devenir et celles dans la couleur de leur ligne (jaune, verte et bleue pâle) ne sont pas encore accessibles.

Montréal bien derrière

À Montréal, où de tels travaux ont aussi été entrepris, seulement 25 des 68 stations du réseau de métro de la Société de transport de Montréal (STM) sont accessibles en ce moment.

Pour l’instant, la majorité des stations de métro accessibles se retrouvent sur la ligne orange, le reste est sur la ligne verte. Seulement deux stations de la ligne bleue possèdent des installations accessibles universelle : il s’agit des stations Jean-Talon et Snowden, toutes deux des stations de correspondance avec la ligne orange.

D'ici 2025, 30 stations de la STM devraient être équipées d'ascenseurs. Photo : Radio-Canada

Des travaux sont en cours à six stations, trois de ces stations se retrouvent sur la ligne bleue, il s’agit des stations : Édouard-Montpetit, Outremont et d’Iberville. Les autres stations sont : McGill, sur la ligne verte, Place-Saint-Henri, sur la ligne orange, et Berri-UQAM.

L’objectif de la STM est d’avoir 30 de 68 stations accessibles d’ici 2025, soit 44 %.

Ailleurs au pays

À Vancouver, toutes les stations du SkyTrain, qui fut mis en service en 1985 , sont accessibles pour les personnes en fauteuil roulant.

C’est de même pour le train léger d’Ottawa, toutes les stations de la ligne 1 sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite.

Bien qu’il date des années 1970 , les stations du système de train léger à Edmonton sont aussi toutes accessibles, tous comme les stations du CTrain de Calgary.