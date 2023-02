Vers un retour des rencontres préparatoires à la Ville de Trois-Rivières, à huis clos?

La conseillère à l’origine de cette suggestion, Maryse Bellemare, explique qu’il ne s’agirait pas d’une plénière, mais bien d’un simple temps d’échange entre élus. Ceux-ci n’ont plus de rencontres préparatoires depuis que le maire Jean Lamarche les a suspendues il y a de cela quatre mois.

Maryse Bellemare estime que chacun arriverait mieux préparé en vue des assemblées publiques où sont prises les décisions. Ce n’est pas quelque chose pour les médias. Vous êtes là les soirs de conseil, vous pouvez voir ce qu'il en est. Mais c’est vraiment un échange, c’est pour ça que je n’ai pas appelé ça une plénière, c’est vraiment un échange entre nous. C’est pour faire avancer nos dossiers. La conseillère du district de Chavigny ajoute qu’il s’agit d’une solution parmi tant d’autres, qu’elle essaie dans le but de faciliter le travail du conseil municipal.

Cependant, d’autres élus y voient une tentative déguisée de réinstaller des réunions à huis clos. Les points à l’ordre du jour du conseil doivent faire l'objet d'un débat public, insistent-ils.

Le conseiller du district de Châteaudun, Luc Tremblay, a l'impression de régresser. Ça fait des années qu’on souhaite plus de transparence; puis là, ce qu’ils veulent, c’est de nous faire régresser, retourner en arrière. Moi, je trouve ça complètement inacceptable. Je vais assister à la rencontre, mais si on parle des sujets à l’ordre du jour, je le dis immédiatement, je me lève et je m’en vais. Parce que moi, je veux que ces sujets-là se fassent devant les journalistes ou au moins devant public.

Ce à quoi Maryse Bellemare répond que les points à l’ordre du jour ne seront pas tous abordés comme autrefois et précise que les élus sont libres d’assister ou non à cette nouvelle rencontre.

Le maire toujours absent

Pour le moment, rien n'indique un retour imminent du maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche. Son équipe a confirmé aujourd'hui qu'il n'y a aucun échéancier. La Ville fera le point à ce sujet demain.

