Émanuelle Leclerc revient des Jeux du Canada avec quatre médailles

La patineuse de vitesse originaire de Lac-au-Saumon, Émanuelle Leclerc, revient au Québec avec deux médailles d’or et deux médailles d’argent après sa participation aux Jeux du Canada à l'Île-du-Prince-Edouard.

La jeune athlète de 17 ans a remporté l’or aux finales courte piste du 500 mètres et du 1000 mètres.

Elle a complété la finale du 3000 mètres avec 5 secondes de plus qu'une patineuse de l’Ontario, récoltant ainsi une médaille d’argent.

Elle s’est aussi distinguée avec son équipe dans l’épreuve de la course à relais où les cinq jeunes femmes ont remporté la médaille d’argent. On n’a pas gagné la médaille d’or à cette épreuve-là, mais dans notre cœur, on le savait qu’on était les meilleures , s'empresse-t-elle de dire.

Favorite au classement général, elle s’est présentée aux Jeux du Canada avec l’intention de montrer qu’elle est la meilleure.

Émanuelle Leclerc est fière d’avoir atteint son objectif. Honnêtement, je m'en allais là avec le couteau entre les dents, comme on dit. J'étais classée numéro un à la base. J'étais la favorite, donc je voulais prouver à tout le monde que j'avais raison d'être la favorite , affirme-t-elle avec confiance.

Émanuelle Leclerc pendant l'épreuve du 500 mètres aux Jeux du Canada, qu'elle a dominée des préliminaires jusqu'à la finale. (Archives) Photo : Paul Mcleod / Paul M McLeod

Le soutien d'une communauté

Cette confiance, elle la cultive avec le soutien de son entourage. Elle se dit vraiment reconnaissante qu’un de ses deux parents soit toujours avec elle lorsqu'elle prend part à une compétition. Elle raconte que lors de la course à relais, quand son équipe a terminé deuxième, c’est vers eux qu’elle est allée chercher du réconfort et des encouragements.

Les membres de sa famille l'ont regardé pour toutes ses courses. Ils étaient tous ensemble, dans le salon, pendant qu’elle était à l’Île-du-Prince-Édouard avec ses parents. Ça me donne beaucoup de force.

La communauté de Lac-au-Saumon est fière de son athlète. Je vois les commentaires sur Facebook, et ça me rend juste touchée par tout ça enchaîne-t-elle un sourire dans la voix.

La prochaine étape

Émanuelle Leclerc a fait preuve d’une concentration exceptionnelle pendant les cinq jours de courses de patinage de vitesse courte piste des Jeux du Canada.

Elle profite maintenant de quelques jours de repos avant de se préparer pour la sélection senior nationale qui aura lieu dans deux semaines. Ce sera ma dernière compétition de l’année à Québec. Ma place n’est pas 100 % scellée, donc il faut vraiment que je performe bien.

Émanuelle Leclerc souhaite patiner avec confiance et avoir du plaisir pour cette dernière compétition de l’année.