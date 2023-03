Payer ou attendre : les médecins du sport déplorent une incohérence du réseau public

L’infiltration sous échographie par un médecin de famille en cabinet est un service non assuré, selon le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Ce dernier considère que les médecins en cabinet sont des travailleurs autonomes et les équipements qu’ils acquièrent pour les soins et les services qu’ils offrent à la population ne sont pas fournis par le réseau public .

C’est une situation que l’Association des médecins du sport et de l'exercice (AQMSE) dénonce depuis plusieurs années, affirmant qu’elle pénalise les patients.

Nous pensons que c’est un acte qui devrait être pris complètement en charge par la RAMQ et non pas par le patient , affirme Dr Chakib Setti, le directeur de la promotion et du développement pour AQMS . Ce ne sont pas tous les patients qui peuvent se permettre de défrayer ces coûts-là, puis d’un autre côté, ils ne devraient pas être pénalisés.

Le patient pourrait recevoir le même soin gratuitement par un médecin spécialiste tel qu’un radiologue ou orthopédiste, explique-t-il, mais le temps d’attente pour le rendez-vous peut prendre plusieurs mois, notamment dans les régions.

Le Dr Pierre Collin souhaite «démocratiser» l'accès aux soins sous échographie dans le réseau public. Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

Un outil essentiel

Le Dr Pierre Collin considère que l’échographie est essentielle à sa pratique. Le médecin de famille avec une spécialité en médecine du sport l'utilise, entre autres, pour guider des infiltrations de médicaments tels que la cortisone dans les articulations de ses patients.

En guidant son geste à l’aide de l'échographie, il affirme pouvoir mener cette procédure de manière beaucoup plus précise et sécuritaire qu’en utilisant des repères anatomiques, une technique dite à l’aveugle .

Le Dr Collin travaille dans le réseau public. S’il est rémunéré pour procéder à l’infiltration, son expertise pour l’utilisation de l’échographie n’est pas reconnue par le ministère de la Santé et des Services sociaux, et il doit assumer le coût de l’achat de l’appareil d’échographie.

En 2014, il a acheté sa machine actuelle au coût de 50 000 $.

Un malaise

Un jugement de la Cour d’appel en mars 2022 a reconnu que l’infiltration guidée par l’échographie est un service considéré comme non assuré au sens du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie, et a donné le droit aux médecins de famille de facturer une partie des coûts de la machine d’échographie à leurs patients.

Depuis, le Dr Collin charge $75 par infiltration, mais il considère que c'est un non-sens que ses patients, dont seulement une infime minorité est constituée d'athlètes d'élite, aient à payer pour des soins dans un système auquel ils cotisent déjà.

Il dit se sentir si mal à l’aise de demander de l’argent à certains de ses patients, qu’il ne le fait tout simplement pas.

« Je ne suis pas là pour faire de l’argent sur le dos du patient. Je ne suis pas là pour discriminer les soins, ou changer ma pratique parce que mon patient est défavorisé ou n’a pas de sous. » — Une citation de Dr Pierre Collin, médecin du sport

La Fédération des omnipraticiens du Québec (FMOQ) reconnaît d'ailleurs « qu’il demeure contre-intuitif bien souvent pour les médecins de famille pratiquant dans le régime public de facturer des frais aux patients, même lorsqu’ils sont en droit et doivent le faire ».

La FMOQ juge qu’en offrant des services médicaux avec l’échographie en cabinet, les omnipraticiens contribuent « à améliorer la qualité de vie d’un bon nombre de patients et à diminuer (ou éliminer) le temps d’attente pour des traitements spécialisés » mais sont conscients que les frais parfois facturés peuvent représenter un frein à l'accès de soins pour certains patients.

L’échographie utilisée en médecine sportive permet d’observer des structures musculo-squelettiques. Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

Vu d’un bon œil par les spécialistes

L’Association des radiologues du Québec affirme que les infiltrations échoguidées ne représentent qu’une toute petite partie du travail de ses membres et voit d’un bon œil le fait que les médecins du sport fassent cette procédure en cabinet.

« En gros, l’accès amélioré ou bonifié au patient, c'est ce qu’on veut toujours. » — Une citation de Dre Magalie Dubé, la présidente de l’Association des radiologues du Québec

Toutefois, la Dre Dubé aimerait un meilleur encadrement de la formation, l'accréditation et du type d’appareil d’échographie utilisé par tous les médecins autres que des radiologues.

La présidente de l’Association des orthopédistes du Québec explique que les orthopédistes considèrent les médecins du sport comme des alliés .

Dre Véronique Godbout affirme que lorsque les procédures d'infiltration sous échographie sont prises en charge par ces médecins, au lieu des orthopédistes, ces derniers ont plus de temps pour prodiguer des soins strictement en lien avec leur spécialité.

« On peut appliquer le même traitement qu’eux, donc pour nous, ça nous optimise le temps qu’on a disponible pour les patients dont le traitement est chirurgical. » — Une citation de Dr Véronique Godbout, présidente, Association des orthopédistes du Québec

Bien que le Dr Collin aimerait ne plus assumer les frais de sa machine d’échographie, ou refiler la facture à ses patients, il ne garde pas beaucoup d’espoir que la cause sera portée devant ceux qui prennent les décisions.

L’association qui représente les médecins du sport n’est pas considérée comme un organisme représentatif avec lequel le MSSS tient des négociations , selon un porte-parole, ajoutant que le jugement de la Cour d’appel tombé en mars dernier confirme qu'aucune négociation à cet égard n’est requise entre le MSSS et la FMOQ .