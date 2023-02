Les travaux de réfection du pont de Saint-Vital perturberont la circulation jusqu’en 2024

Selon un communiqué publié lundi, la Ville consacre une enveloppe d’environ 52 millions de dollars pour améliorer de façon considérable l’expérience des automobilistes, des piétons et des cyclistes, ainsi que l’apparence et l’ambiance du quartier sur le pont et dans les environs .

La rue Osborne/promenade Dunkirk, de l’avenue Jubilee au sud des voies d’accès à Kingston Row, sera réduite à une voie dans chaque direction à partir de 9 h le mercredi 1er mars , précise la Ville.

La Ville ajoute que pendant cette première phase des travaux, on améliorera la portion du pont en direction sud. L’accès piétonnier ne sera maintenu que du côté est du pont .

Au fur et à mesure que les travaux progresseront jusqu’aux routes adjacentes, la fermeture s’étendra vers le nord et le sud de ce secteur plus tard en 2023.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le secteur concerné par le projet de réfection du pont de Saint-Vital, à Winnipeg. Photo : Service des travaux publics de Winnipeg

La Ville de Winnipeg indique que ce projet inclut une nouvelle surface de pont visant à prolonger la durée de vie utile du pont de 50 ans, une nouvelle piste polyvalente élargie de chaque côté du pont et des améliorations au tunnel piétonnier sous le pont.

À cela s’ajoutent environ 1,5 km de nouvelles pistes polyvalentes et de nouveaux trottoirs dans le quartier adjacent, des liens piétonniers et cyclables améliorés et de nouveaux arbres et aménagements paysagers.

Dans son communiqué, la Ville mentionne qu’une fois la construction terminée, en 2024, la limite de vitesse sur la promenade Dunkirk, de l’avenue Clare à l’avenue Glenview, passera de 70 km/h à 60 km/h .