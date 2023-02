Nokia lance un téléphone intelligent réparable facilement à la maison

Radio-Canada

Vous devez changer la batterie de votre téléphone? Ça pourrait être fait en moins de cinq minutes avec le Nokia G22, selon son fabricant, qui dévoile l'un des premiers téléphones intelligents Android destiné à être démonté facilement avec des outils qu’on a déjà chez soi.

Lancé tout juste avant le Salon mondial du mobile, qui a débuté lundi à Barcelone, l’appareil peut être ouvert facilement à l’arrière. Ses composantes, comme la batterie, l’écran ou le port de chargement, ont été conçues pour être remplacées aisément à la maison, sans l’aide d’une ou d’un professionnel. Pour concevoir son téléphone intelligent, l’entreprise a notamment collaboré avec iFixit, un site connu pour détailler chaque étape de la réparation d’appareils électroniques. À noter : le Nokia G22 sera lancé au Royaume-Uni le 8 mars prochain au coût de 149 livres sterling (environ 245 dollars canadiens), mais il n’y a pas de sortie prévue en Amérique du Nord. L’appareil est doté d’un écran de 6,5 pouces (16,6 centimètres), d’une caméra de 50 mégapixels et d’une batterie de grande capacité de 5050 mA h. Ses pièces de rechange seront vendues à des prix plutôt abordables, soit 23 livres sterling pour une batterie (près de 38 dollars canadiens) et 45 livres sterling pour un écran (près de 74 dollars canadiens), par exemple. Réparer, plutôt que d’acheter neuf De plus en plus de manufacturiers de téléphones intelligents souhaitent rendre la réparation plus accessible pour les propriétaires de leurs appareils. C’est par exemple le cas d’Apple, qui a annoncé en 2021, et lancé l’an dernier, son service de vente de pièces de remplacement pour le grand public. Le secteur des téléphones intelligents vit une période morose, avec des ventes qui se situent à son plus faible niveau depuis 2013, selon l’agence spécialisée IDC. Des analystes notent, comme facteur pouvant expliquer en partie cette baisse, une tendance qu’ont certains segments de la population à conserver leur appareil plus longtemps qu’auparavant. Les gens accordent de l’importance à des appareils de qualité, qui durent longtemps, et ils ne devraient pas avoir à faire un compromis sur le prix pour y avoir accès , a affirmé dans un communiqué Adam Ferguson, responsable du marketing de HMD Global, l’entreprise finlandaise à qui Nokia, également basée en Finlande, confie la fabrication de ses appareils. Le nouveau Nokia G22 est conçu de manière à être réparable afin que vous puissiez le conserver plus longtemps , ajoute-t-il. Nokia a par ailleurs créé la surprise dimanche en dévoilant un nouveau logo, un premier changement en près de 60 ans pour l’entreprise. Le Salon du mobile, où les entreprises rivalisent chaque année pour attirer l’attention sur leurs innovations les plus attrayantes, se tient jusqu'à jeudi dans la capitale catalane. À lire aussi : Apple vendra des pièces pour réparer soi-même son téléphone

