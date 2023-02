Pollution plastique : des experts demandent un traité de l’ONU « ambitieux et audacieux »

À cinq jours de la fin prévue des négociations, les États membres de l' ONU ont encore un travail énorme devant eux pour donner enfin vie au traité sur la haute mer qui fait face, selon les défenseurs des océans, à un risque d'étiolement.

Après plus de 15 ans de discussions informelles puis formelles, les délégations sont réunies depuis le 20 février pour la troisième dernière session de négociations en moins d'un an.

Il y a eu des progrès la semaine dernière , a déclaré lundi à l' AFP Nathalie Rey, de la High Seas Alliance qui regroupe une quarantaine d' ONG .

« Le temps presse et le rythme doit s'accélérer pour cette deuxième semaine pour assurer que le traité passe la ligne d'arrivée. » — Une citation de Nathalie Rey, conseillère stratégique chez High Seas Alliance

Mais d'autres sont moins positifs. Les négociations tournent en rond, progressant à la vitesse d'un escargot , a dénoncé dans un communiqué Laura Meller, de Greenpeace.

Reconnaissant les nombreux problèmes qui persistent , la présidente des négociations Rena Lee a appelé lundi lors d'une courte séance plénière les négociateurs à être flexibles et créatifs .

La question des aires marines protégées

La « soupe plastique » de l’océan Pacifique Nord s’étend due Japon aux États-Unis, sur une surface d’environ trois fois la France (1,6 million de km2). Photo : Radio-Canada / Mireille Chiasson/ Twitter

Plusieurs zones grises persistent dans la dernière ébauche du traité.

En particulier, la création des aires marines protégées, outil emblématique du futur accord sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale .

Selon plusieurs sources parties prenantes de ces négociations, interrogées par l' AFP , la Chine fait pression pour que la future Conférence des parties (COP) ne puisse créer ces sanctuaires que par consensus et non par un vote à la majorité qualifiée.

Il s'agirait d'un droit de veto, utilisé par Pékin depuis des années pour empêcher la création d'autres aires marines protégées par la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR).

La Chine doit urgemment réinventer son rôle dans ces négociations , a souligné Laura Meller qui l'appelle à montrer le même leadership qu'en décembre où, sous sa présidence, l'ensemble des gouvernements du monde se sont engagés à protéger 30 % des terres et des océans de la planète d'ici 2030.

Un défi quasi impossible sans inclure la haute mer, dont environ 1 % seulement est protégé aujourd'hui.

La haute mer commence où s'arrêtent les zones économiques exclusives (ZEE) des États, à un maximum de 200 milles nautiques (370 km) des côtes, elle n'est donc sous la juridiction d'aucun pays.

Alors qu'elle représente 60 % des océans et près de la moitié de la planète, elle est cruciale pour la protection de l'océan tout entier, vitale pour l'humanité, mais menacée par le changement climatique, la surpêche et les pollutions en tous genres, comme le plastique.

Les solutions envisagées seraient insuffisantes

Si les tendances actuelles se maintiennent, l'utilisation de plastique va presque doubler par rapport à 2019 dans les pays du G20 d'ici 2050, pour atteindre 451 millions de tonnes par an, selon le rapport. En 1950, il n'y avait que 2 millions de tonnes de plastique produites sur la planète.

Même si les mesures considérées comme les plus susceptibles de réduire la consommation de plastique dans le monde sont mises en œuvre, elles ne parviendront pas à empêcher une augmentation substantielle de la production et de l'utilisation de plastique, selon un rapport d'Economist Impact, du groupe The Economist, et de la Fondation Nippon, une organisation philanthropique privée, publié lundi.

L'étude souligne le niveau d'ambition et le sentiment d'urgence nécessaires à la table des négociations , a expliqué à l' AFP l'économiste Gillian Parker, coautrice du rapport.

Le rapport modélise trois approches politiques – toutes évaluées par l' ONU – qui couvrent l'ensemble du cycle de vie du plastique, de la production à son élimination.

Trois approches contre l'utilisation du plastique : Interdire les plastiques à usage unique;

Faire porter la responsabilité de la gestion des déchets de plastiques par les producteurs;

Taxer la résine de plastique vierge.

Une interdiction mondiale des plastiques à usage unique inutiles, notamment les sachets et les cotons-tiges, ne ralentirait la croissance de la consommation de plastique que de 14 % d'ici à 2050, selon l'étude.

Les filières dites REP (à responsabilité élargie des producteurs), qui font peser la responsabilité de la collecte des déchets finaux et du recyclage sur les industriels émetteurs de plastique, permettraient à peine de freiner l'augmentation prévue de la consommation, en la faisant passer de 451 à 433 millions de tonnes.

Et même une taxe imposée aux entreprises sur la résine de plastique vierge ne réduirait que de 10 % la projection de consommation jusqu'en 2050.

La mise en œuvre combinée de ces trois mesures permettrait encore à la consommation mondiale de plastique d'augmenter d'un quart, résument les experts.

L'opposition des industriels

Ces mesures insuffisantes se heurtent de plus à des freins substantiels : producteurs, détaillants, organismes industriels ou associations de consommateurs sont susceptibles de s'y opposer.

L'industrie a été très claire en disant qu'elle ne pense pas que les taxes soient productives , souligne Mme Parker. Les industries de la chimie et la plasturgie sont encore moins enthousiastes à l'idée de réduire leur production.

Le recyclage, selon le rapport, n'a pas répondu aux attentes, même s'il reste une partie de la solution. De plus, de nombreux pays ne disposent pas des infrastructures nécessaires pour gérer l'ampleur des déchets de plastiques générés, et il reste moins coûteux de produire du plastique vierge que de le recycler.

Il est plus efficace d'intervenir au début du cycle de la filière du plastique qu'à la fin, lorsque nous jetons tout, indique-t-elle.