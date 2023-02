Dualité dans les garderies au N.-B. : le ministre Bill Hogan ne ferme pas la porte

Le ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick Bill Hogan dit vouloir répondre à tous les besoins en ce qui a trait aux places en garderie et ne rejette pas l'idée d'une dualité dans ce domaine.

À la question : Est-ce que la dualité est possible dans les garderies, comme en éducation? , le ministre a répondu spontanément : Mais pourquoi pas?

Je dirais oui, c’est possible, et on va tâcher de donner assez d'espace dans les garderies francophones, qu’on aurait besoin, et de même pour le côté anglophone , a-t-il ajouté.

Pour mieux comprendre Au Nouveau-Brunswick, le système public d’éducation est structuré et géré selon le principe de la dualité linguistique. Cela signifie que les francophones et les anglophones ont chacun leur système distinct, avec leurs écoles et leurs districts scolaires. La dualité ne s’étend pas au secteur de la petite enfance. Il n'y a donc pas deux systèmes distincts dans les garderies. De plus, les garderies bilingues sont permises dans la province, ce qui est contraire aux souhaits de militants et d'organismes acadiens.

Dans un rapport publié en 2016, le Groupe de travail sur l’éducation au Nouveau-Brunswick, coprésidé par Gino LeBlanc et Karen Power, recommandait la dualité dans les garderies afin de développer les capacités langagières dès le plus jeune âge.

À l’époque, Gino LeBlanc estimait que l'absence d'une dualité complète du système d'éducation de la petite enfance [...] demeure un obstacle qui empêche les membres de la communauté acadienne et francophone de devenir de véritables maîtres d'œuvre du continuum éducatif .

Un nombre de places francophones insuffisant

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick s’est dit prêt à créer 3400 places en garderie d’ici 2026. Plus tôt cette année, le gouvernement a lancé un premier appel d’offres pour 1900 places.

Seulement 300 de ces 1900 places seront en français, ce qui représente 16 % du nombre de places. Or, les francophones forment environ un tiers de la population du Nouveau-Brunswick.

Il manque de places dans les garderies francophones du Nouveau-Brunswick. Photo : iStock

Le ministre Bill Hogan explique que plus de 80 % des places en garderie seront réservées aux anglophones parce que, selon lui, la demande le justifie.

On a fait un sondage, on avait examiné les besoins dans la province, et on a trouvé que les besoins dans la province étaient, un moment donné, c’était plus pour le côté anglophone que le côté francophone, mais on a juste commencé de donner les places dans la province, alors il y aura plus de places données aussi à l’avenir pour le côté francophone , assure-t-il.

Le risque d’assimilation

Faute de place en garderie francophone, plusieurs parents inscrivent leurs enfants dans une garderie anglophone. Certains experts estiment que l’absence de places en garderie pour les jeunes francophones peut contribuer à l’assimilation.

Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance se défend.

On a aucune intention d’assimiler les francophones et les Acadiens, ça, ce n’est pas le but. On a un certain nombre d’espaces qui sont disponibles au moment donné, on va les distribuer à travers la province selon les besoins , assure Bill Hogan.

Avec les informations d’Alix Villeneuve