Pauvreté : les demandes d’assistance augmentent dans la Péninsule acadienne

Les gens sont de plus en plus nombreux à demander de l'aide pour s'alimenter ou se vêtir dans la Péninsule acadienne, au Nouveau-Brunswick. Certains signes ne mentent pas : les demandes d'assistance provenant des écoles auprès de la Fondation des petits déjeuners sont en hausse, tout comme les besoins accrus dans les banques alimentaires et vestimentaires.

La pauvreté infantile touche davantage le nord du Nouveau-Brunswick que d'autres régions de la province. À Campbellton et Bathurst, par exemple, c'est un enfant sur quatre (25 %) qui vit dans la pauvreté, selon un rapport du Human Development Council du Nouveau-Brunswick.

La pauvreté infantile a pourtant diminué dans l'ensemble province, selon l'étude, passant de 21,7 % en 2019 à 16,6 % au cours de cette période.

Les demandes de nourriture Au Rayon d'Espoir, à Tracadie, comme dans d'autres banques alimentaires, sont en forte augmentation depuis un certain temps. Photo : Radio-Canada / Mario Landry

Ce rapport n'aborde pas la situation de la pauvreté infantile dans la Péninsule acadienne, puisqu'il se concentre surtout sur les plus grandes agglomérations. Toutefois, des vérifications auprès d'organismes qui œuvrent dans la lutte contre la pauvreté laissent peu de doutes sur le phénomène qui est en train de se manifester depuis un certain temps.

« On est en situation de post-pandémie. On réalise que la pandémie a été difficile pour les familles. Mais, il y a quand même des particularités aux régions rurales. » — Une citation de Martine Haché, directrice générale du Centre de bénévolat de la Péninsule acadienne.

Au Centre de bénévolat de la Péninsule acadienne, la directrice générale, Martine Haché, évoque une augmentation d'au moins 15 % dans les banques alimentaires.

La directrice générale du Centre de bénévolat de la Péninsule acadienne, Martine Haché, souligne que les besoins sont particuliers dans les grandes régions rurales comme la Péninsule acadienne. Photo : Radio-Canada / Mario Landry

Davantage de petits déjeuners

La Fondation des petits déjeuners de la Péninsule acadienne existe depuis quatre ans. Cet organisme contribue à servir gratuitement des déjeuners à tous les élèves des écoles qui en font la demande dans la région.

Au cours de la dernière année, ou depuis la pandémie, on a vu une augmentation autant du nombre d'écoles qui font des demandes que des sommes d'argent qui sont sollicitées , indique la présidente de la fondation, Wanita McGraw.

Dans la Péninsule acadienne, les demandes pour les petits déjeuners dans les écoles ne sont qu'un indicateur. Mais, Wanita McGraw constate que l'augmentation est tout de même considérable.

Je vous dirais que les demandes ont augmenté de 10 à 20 %, tant au plan monétaire que pour le nombre d'utilisateurs , note-t-elle. C'est malheureux qu'on ait encore besoin d'être là. Mais, on va être là pour tout le temps.

Les demandes dans les banques alimentaires de la Péninsule acadienne sont en forte augmentation. Photo : Radio-Canada / Mario Landry

À la banque alimentaire Au Rayon d'Espoir, à Tracadie, les responsables compilent des statistiques, notamment sur les demandes de nourriture.

Elles sont passées de 50, en février de l'année dernière, à 97 en février de cette année.

Demandes de vêtements

Un autre indicateur des besoins dans la région : la demande pour des vêtements. C'est le cas chez Secours-amitié, à Lamèque, où on trouve une friperie, en plus de la banque alimentaire.

Dans la dernière année, on a vu une nette augmentation , indique la directrice générale, Annette Comeau. Par exemple, au lieu d'une centaine de boîtes de nourriture, on donne environ 140 boîtes tous les mois. Même au niveau vestimentaire, on voit souvent plus d'enfants qui ont besoin de vêtements. Il y a davantage de demandes pour des vêtements chauds pour l'hiver.

Des vêtements chauds pour les enfants sont recherchés par plusieurs familles dans la Péninsule acadienne. Photo : Radio-Canada / René Landry

Inflation et augmentation du coût de la vie ne sont pas des thèmes qui sont favorables à une amélioration de la situation de pauvreté infantile.

On s'en aperçoit dans nos programmes destinés aux gens plus vulnérables que les demandes de services sont en augmentation , indique Martine Haché, du Centre de bénévolat de la Péninsule acadienne. Que ce soit au niveau de nos banques alimentaires, de l'itinérance ou du manque de logement, c'est en augmentation considérable.

