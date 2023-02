Eau potable : Val-d’Or assure avoir pris les mesures appropriées

La Ville a réagi lundi matin en conférence de presse aux révélations de Radio-Canada à l’effet que la concentration de PFAS dans l’eau de Val-d’Or dépasse les seuils proposés par Santé Canada. Il s'agit de substances potentiellement cancérigènes et quasi indestructibles.

Val-d’Or dit avoir fait preuve de précaution en fermant son puits d’appoint le 18 janvier, à la lumière des résultats d’une étude menée par des chercheurs de l’Université de Montréal. Lors de prélèvements réalisés au cours des dernières semaines, ce puits, utilisé depuis 2008 uniquement pendant les périodes de pointe, affichait des concentrations de PFAS de 154 et 171 ng/litre d’eau, bien au-dessus du seuil de 30 ng/l que Santé Canada propose de mettre de l’avant.

Nous avons contacté le chercheur Sébastien Sauvé, qui nous a donné un compte-rendu de ses recherches, indique la mairesse Céline Brindamour. On lui a précisé que nous avions deux puits, provenant de nappes phréatiques distinctes. Il était très surpris de l’apprendre. Ça nous a amenés à réaliser de nouvelles analyses plus poussées dans son laboratoire.

La Ville rappelle que son eau potable a toujours respecté la recommandation des 200 ng/l en vigueur au Canada depuis 2018. Cependant, les analyses confirment aussi que le puits principal, qui est le seul toujours en fonction, dépasse légèrement le nouveau seuil proposé, avec des taux entre 34 et 36 ng/l lors de prélèvements effectués en janvier.

Notre but demeure de limiter l’exposition à des composés comme ceux-là , affirme Benjamin Turcotte, conseiller responsable des dossiers d’environnement à la Ville de Val-d’Or.

« On est en discussion avec les ministères, mais on est à l’aise parce que l’on répond aux normes actuelles. La question des PFAS est en émergence et les connaissances évoluent rapidement. On va regarder tous les scénarios possibles, mais rien ne dit non plus qu’il y aura une norme à suivre dans le futur. »