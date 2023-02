Levez les yeux vers le ciel mercredi pour voir Jupiter et Vénus « se rejoindre »

Les amateurs d’astronomie pourront lever les yeux vers l’ouest, juste après le coucher du soleil dans la nuit de mercredi à jeudi, durant laquelle il sera possible d’observer Jupiter et Vénus en train de se rejoindre dans le ciel.

Selon notre perspective, les deux planètes sembleront se rapprocher, même si elles sont en fait à des centaines de millions de kilomètres l’une de l’autre , explique le professeur émérite au département de physique et d’astronomie de l’Université de York, Paul Delaney.

Les gens auront noté le rapprochement de ces deux planètes au cours des dernières semaines, un rapprochement dont l’apogée surviendra le 1er mars , souligne le professeur en ajoutant qu’il s’agira d’une excellente occasion de faire des photographies.

Pour les observer, il suffit de trouver Vénus, la plus brillante des deux, qui se situe vers l’ouest, assez bas dans le ciel. Jupiter, la plus importante planète de notre système solaire, se trouve juste au-dessus, à la gauche de Vénus.

Pas besoin de jumelles ni de télescope pour observer le phénomène, puisque les deux planètes sont bien visibles à l’œil nu. Des jumelles pourraient cependant offrir un plan rapproché intéressant, puisqu’il sera possible de les observer ensemble.

Vénus et Jupiter seront à environ un demi-degré de différence, soit l’équivalent de la largeur de la pleine lune , explique la directrice de l’Observatoire Allan I. Carswell de l’Université de York, Elaina Hyde.

Vénus et Jupiter sont des conjonctions communes qui surviennent environ une fois par année, mais si le ciel est clair, c’est une observation qui peut être amusante , ajoute-t-elle.

Ce qui rend ce moment d’autant plus intéressant, c’est qu’il sera également possible d’apercevoir quatre des lunes les plus brillantes de Jupiter. Mercredi, trois de ces lunes seront visibles à gauche de la planète, soit dans l’ordre Io, Ganimède et Callisto.

Paul Delaney recommande d’ailleurs aux amateurs d’astronomie d’observer ces planètes non seulement lors de leur rapprochement le plus serré, le 1er mars, mais également quelques jours avant et quelques jours après afin de voir comment elles bougent autour du soleil.

Si le ciel se couvre à certains endroits au pays mercredi, il sera toujours possible de suivre les images en direct de l’Observatoire de l’Université, si la météo le permet. Les clubs d’astronomie peuvent aussi organiser des soirées d’observation.

Chaque fois que les planètes les plus brillantes, lorsqu’on les observe depuis la Terre, se rapprochent ainsi, c’est un spectacle qui vaut la peine d’être vu. Même si cela arrive relativement fréquemment, je ne me fatigue jamais de les voir danser ainsi dans les étoiles , conclut Paul Delaney.

Avec les informations de Nicole Mortillaro