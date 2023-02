Emplacement du nouveau quartier général du SPVG : le conseil municipal tranchera mercredi

Le conseil municipal de la ville de Gatineau doit choisir mercredi où sera construit le nouveau QG de la police. Le centre Robert-Guertin, qui sert présentement de halte-chaleur pour des personnes en situation d'itinérance, est l'un des emplacements à l'étude.

L'entente entre la Ville de Gatineau et le CISSS de l'Outaouais pour la halte du Centre Robert-Guertin se terminait le 31 décembre. Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

Dans le contexte où on a déjà statué sur la centralisation [du quartier général en novembre dernier], la décision doit porter sur le choix du terrain , a expliqué le président du comité exécutif, Daniel Champagne.

« Depuis 2009, on parle du quartier général. On est confronté à une situation urgente. » — Une citation de Daniel Champagne, conseiller municipal et président du comité exécutif.

Daniel Champagne, conseiller municipal du district du Versant et président du comité exécutif de la ville de Gatineau. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Benoit Roussel

Je souhaite et j’espère que le conseil municipal va prendre une décision cette semaine , a-t-il lancé.

Au téléphone, le président de la fraternité des policiers de Gatineau, Steve Spooner, a aussi indiqué qu’il souhaitait qu’une décision soit rendue le plus rapidement possible.

Dans les postes de police de Hull et de Gatineau, les locaux sont trop petits et les conditions de travail sont devenues difficiles, a mentionné M. Spooner en entrevue avec Radio-Canada. Par ailleurs, avec l'ajout d'effectifs prévu cette année, la situation ne peut qu'empirer, selon lui.

La semaine dernière, la Ville a accordé un contrat de plus de 800 000 $ pour l'achat de modulaires afin de pallier le manque d'espace. M. Spooner a réitéré qu'il ne s'agit que d'une solution temporaire qui ne règle en rien la problématique.

Les usagers du Gîte Ami consultés

Un sondage a été lancé par le Gîte Ami pour connaître l'opinion des usagers sur l'aménagement du quartier général tout près de ses services dans le secteur de Hull.

La directrice générale du Gîte Ami, Lise Paradis, a indiqué que 38.7 % des répondants ont mentionné que ce serait une bonne chose. Pour 23 % des répondants, cela n'aurait aucun impact et 22 % estiment qu'il s'agit d'une mauvaise chose.

La directrice générale du Gîte Ami, Lise Paradis. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Lise Paradis croit, quant à elle, que la proximité du quartier général serait un atout.

« On a des gens qui ont des problèmes très lourds en santé mentale ou en consommation. » — Une citation de Lise Paradis, directrice générale du Gîte Ami

Les personnes qu’on héberge présentement au Gîte Ami nous disent qu’ils vont se sentir plus en sécurité , a mentionné Mme Paradis. On ne se le cache pas, c’est violent au Gîte, c’est violent, la halte-chaleur.

Un site qui ne fait pas l'unanimité

En novembre dernier, le conseil municipal devait se prononcer quant au déménagement du quartier général de la police. Certains élus avaient demandé à ce qu'on leur fournisse plus d'information avant de rendre une décision.

Le conseiller municipal d'Action Gatineau, Steve Moran, fait partie de ceux-ci. Les décisions prises en urgence ne sont pas toujours les meilleures , a-t-il fait valoir.

Ce dernier établit un parallèle avec les ratés du train léger à Ottawa.

Steve Moran, chef par intérim d'Action Gatineau. (Photo d'arvhives) Photo : Radio-Canada

Qu’est-ce qui n’a pas marché là-dedans ? On a voulu forcer une décision rapide et on voulait faire toutes les analyses à l’interne , a résumé l'élu. On est peut-être en train de faire exactement les mêmes erreurs.

Bien qu'une présentation supplémentaire doit avoir lieu mercredi, avant que les élus n'en débattent, M. Moran estime que cela n'est pas suffisant.

« J’aurais beaucoup de difficulté à voter pour Guertin si on n’a pas fait de consultation publique en bonne et due forme avec les citoyens. » — Une citation de Steve Moran, conseiller municipal

L'élu a demandé une consultation publique pour que les citoyens puissent exprimer leurs besoins quant à l'emplacement du centre Robert-Guertin.

Une épicerie, du logement social, des infrastructures sociales, ce sont ça, les besoins de la communauté , a-t-il martelé.

Divers groupes se sont aussi affichés contre le projet de relocalisation du quartier général du SPVG . Tout récemment, l'Association des résidents du Carrefour-de-l'Hôpital a demandé à la Ville de le maintenir sur le boulevard Gréber et de l'agrandir plutôt que de le déménager.

Avec les informations de Nathalie Tremblay