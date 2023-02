Nouvelle politique de la France en Afrique : moins de militaires, plus de coopération

La transformation débutera dans les prochains mois avec une diminution visible de nos effectifs et une montée en puissance dans ces bases de nos partenaires africains , a déclaré le chef de l'État français dans un discours prononcé à la veille d'une tournée africaine. Il doit notamment se rendre dans quatre pays d'Afrique centrale : le Gabon, l'Angola, le Congo et la République démocratique du Congo (RDC). Lors de la première étape, à Libreville, il participera à un sommet sur la préservation des forêts du bassin du fleuve Congo.

La réorganisation des effectifs militaires français n'a pas vocation à être un retrait ou un désengagement, mais elle se traduira en effet par [...] une africanisation, une mutualisation de ses grandes bases , a expliqué M. Macron lors d'une conférence de presse.

Vous aurez une réduction du nombre de nos militaires, qui s'accompagnera d'une montée en charge de leurs partenaires africains en fonction des besoins qui seront définis et précisés dans les prochaines semaines, a-t-il ajouté.

Paris avait annoncé il y a un an vouloir discuter avec les États du golfe de Guinée, menacés par les djihadistes liés à Al-Qaïda ou au groupe État islamique, pour mettre au point une nouvelle relation.

Plus former, plus équiper et mieux accompagner

Les déclarations de M. Macron interviennent après la fin de l'opération antiterroriste Barkhane au Sahel et le retrait forcé des troupes françaises du Mali et du Burkina Faso. Ces deux pays sont désormais contrôlés par des juntes militaires et un sentiment d'hostilité à l'égard de la France y est vivace.

L'idée est que l'armée française agisse désormais en second rideau , a précisé l'Élysée. Ces bases ne seront pas fermées, mais elles seront transformées, elles deviendront pour les unes des académies, pour les autres des bases, mais partenariales , a expliqué M. Macron. Elles seront pour certaines rebaptisées, elles vont changer de physionomie, de logique d'empreintes .

Le président français Emmanuel Macron prononçant un discours à l'Élysée. Photo : Reuters

Selon lui, ces bases sont un prétexte pour beaucoup d'opposants de la France et parfois un prétexte pour ne pas régler les problèmes politiques sur le terrain. La France n'est pas une assurance-vie au règlement des problèmes politiques des différents pays , a-t-il ajouté.

Sans donner de détails sur ces négociations avec les pays du golfe de Guinée, le président les a invités à exprimer leurs besoins sécuritaires et militaires . On restera, mais avec une empreinte réduite en propre , a-t-il promis. Nous allons plus former, plus équiper et mieux accompagner, parce que ce sera sur la base d'une demande exprimée .

La France déploie encore quelque 3000 militaires dans la région, notamment au Niger et au Tchad, après y avoir compté jusqu'à 5500 hommes.

Une responsabilité exorbitante au Mali

Concernant le Mali, M. Macron a jugé lundi que la France avait malgré elle assumé une responsabilité exorbitante en une décennie d'engagement militaire dans ce pays. Après neuf ans de présence au Mali, les militaires français ont achevé leur retrait du pays en août, poussés dehors par une junte hostile qui s'est rapprochée de la Russie et a fait appel à la sulfureuse société paramilitaire russe Wagner, ce que Bamako dément.

Le Mali subit depuis 2012 la propagation djihadiste et une profonde crise multidimensionnelle, politique, économique et humanitaire.

En 2013, l'intervention française pour empêcher des groupes armés djihadistes de s'emparer de Bamako et les chasser des villes du nord dont ils avaient le contrôle avait été bien accueillie. Et les relations entre Paris et le président Ibrahim Boubacar Keita, élu dans la foulée du succès de l'opération française en 2013, étaient bonnes au départ. Elles se sont progressivement dégradées, puis muées en franche hostilité après les deux coups d'État de 2020 et 2021 et la prise du pouvoir par des militaires maliens.

Une visite en Afrique « tous les six mois »

Dans cette région, et sur l'ensemble du continent, l'influence de la France et des Occidentaux est contestée par la Chine et la Russie. Ainsi, trois des quatre pays que visitera le président français − Gabon, Congo et Angola − se sont abstenus jeudi dernier lors du vote d'une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU exigeant le retrait russe d'Ukraine.

L'Afrique n'est pas un pré carré , il faut passer d'une logique d'aide à celle d'investissement, a dit Emmanuel Macron.

Le discours de lundi faisait écho à celui de Ouagadougou, en 2017, dans lequel M. Macron avait marqué sa volonté de tourner la page avec la politique africaine post-coloniale de Paris, la Françafrique , empreinte de collusions politiques et de liens sulfureux, et tendu la main à une jeunesse africaine de plus en plus méfiante vis-à-vis de la France.