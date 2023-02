Le nombre d’appels d’urgence liés aux opioïdes est plus élevé à Edmonton qu’à Calgary

L'existence d'un plus grand nombre d'interventions à Edmonton qu'à Calgary a également été observée en 2021.

Le site Internet indique également que le volume des interventions des paramédicaux dans la capitale provinciale pour des cas de dépendance a été plus élevé chaque semaine depuis le début de 2023.

Les paramédicaux vont d'un appel à l'autre durant leur quart de travail, de surdose en surdose. C’est tout ce qu’ils font , décrit Mike Parker, président de la Health Sciences Association of Alberta, un syndicat qui représente les travailleurs paramédicaux et d'autres professionnels de la santé.

Il ajoute que les appels liés à la crise des opioïdes sont responsables de la majorité de la pression qui s’exerce en ce moment sur les services d’urgence et l'ensemble du système de santé albertain.

D’ailleurs, les dernières données sur les séjours hospitaliers au Canada  (Nouvelle fenêtre) de l’Institut canadien d’information sur la santé indiquent que la toxicomanie arrivait au cinquième rang des principales causes d’hospitalisation au pays, entre 2021 et 2022. C’était la troisième cause en Alberta, avec 7809 admissions durant la même période.

La Dre Ginetta Salvalaggio, professeure à la Faculté de médecine de l’Université de l’Alberta, dit que le chômage et le manque de logements pourraient être des facteurs qui influent sur le volume d'appels liés aux opioïdes.

Les données montrent que le nombre de personnes sans domicile fixe qui succombent d’une overdose est plus important à Edmonton qu'à Calgary, précise-t-elle.

Elle croit aussi que la fermeture du centre d’injection supervisée à Edmonton pourrait avoir causé une augmentation des appels d’urgence liés aux opioïdes.

Colin Aitchison, du ministère des Dépendances et de la Santé mentale, dit que le gouvernement explore la possibilité d’ouvrir un centre d’injection supervisée à Edmonton, notamment dans le quartier de Strathcona.

Avec des informations de Madeleine Cummings