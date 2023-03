La résilience d’un tresseur de raquettes à neige

Yvan Bédard a perdu la vue, l’odorat et le goût en 1978 lors d’un accident de travail. Le père de famille de Saint-Côme–Linière en Beauce avait 30 ans et sa femme était enceinte de leur deuxième fils. « Le dernier, je ne l’ai pas vu. » Le camionneur s'est alors demandé : « Qu’est-ce que je vais faire? » Yvan Bédard raconte son histoire de résilience et de persévérance qui l'a guidé vers le tissage de raquettes à neige.