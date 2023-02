Petit-Saguenay réclame pour une énième fois une réduction de la limite de vitesse

M. La France a expliqué, en entrevue à C’est jamais pareil, que des indicateurs de vitesse ont été placés, il y a quelques mois, aux entrées de la municipalité. Les appareils ont permis de confirmer que les écarts de vitesse sont nombreux, surtout en début de journée.

Ce sont de l’affichage supplémentaire, des dispositifs lumineux et l’abaissement des bancs de neige qui ont récemment été réclamés par les élus de Petit-Saguenay. Le maire La France indique que la municipalité et le MTMD collaborent ensemble afin d’aller de l’avant avec un projet de réaménagement. L’objectif est de réduire la vitesse du trafic et ainsi améliorer la sécurité.

Le maire de Petit-Saguenay, Philôme La France Photo : Radio-Canada / Rémi Tremblay

Le maire est convaincu que la vitesse devrait être abaissée aux deux entrées de la municipalité. Il s’agit, pour lui, du prochain chantier qui devra être réalisé.

Il est d’avis que le ministère doit prendre en considération le sentiment des citoyens et pas seulement les rapports d’accident.

Il y a une perception d’insécurité qui est présente. Moi-même, je la vis quand je me promène avec mon enfant. Il y a des endroits où on sait que c’est dangereux et on a un frisson dans le dos juste à savoir qu’on doit traverser à un endroit en ne sachant pas à la vitesse à laquelle les gens vont , a-t-il dit en entrevue.

D’ici là, le corridor visuel sera réduit au cœur du village, à proximité de l’épicerie. Les travaux permettront d’améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes.