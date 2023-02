Ottawa interdira TikTok sur les téléphones de ses fonctionnaires

Le Canada emboîtera le pas aux États-Unis et à l'Union européenne (UE) en prohibant TikTok des téléphones cellulaires de tous ses fonctionnaires.

Dès mardi, l'application disparaîtra automatiquement de tous les appareils gouvernementaux et il deviendra impossible de la réinstaller, a confirmé la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, dans une déclaration partagée sur Twitter.

Nous prenons très au sérieux la liberté d'expression, la liberté des Canadiens à utiliser Internet, mais nous avons aussi des principes très importants de protection en ligne quant à la la sûreté et à la sécurité des Canadiens, a justifié le premier ministre Justin Trudeau, lundi.

C'est peut-être la première étape, peut-être la seule que nous aurons à prendre, mais nous nous assurons à tout moment de la sécurité des Canadiens , a fait valoir M. Trudeau, qui a laissé entendre que les entreprises, aussi bien que les particuliers, pourraient s'inspirer à leur tour de la nouvelle restriction fédérale.

Cette décision fait suite à un examen mené par la dirigeante principale de l’information (DPI) du Canada, Catherine Luelo, qui a déterminé que TikTok présentait un niveau de risque inacceptable pour la vie privée et la sécurité .

La semaine dernière, le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et ses équivalents du Québec, de la Colombie-Britannique et de l'Alberta ont annoncé le lancement d'une enquête conjointe pour déterminer si la plateforme vidéo était conforme à la législation canadienne sur la protection de la vie privée.

Ces organismes s'inquiètent du fait que le gouvernement chinois détient une participation dans ByteDance, la compagnie derrière TikTok, et que les lois du pays l'autorisent à accéder aux données des utilisateurs.

Les États-Unis et l' UE ont récemment interdit à leur personnel gouvernemental d'utiliser le réseau social sur des appareils de travail.

La décision de supprimer et de bloquer TikTok des appareils mobiles du gouvernement est prise à titre préventif, surtout compte tenu des préoccupations concernant le cadre juridique qui régit les renseignements recueillis à partir des appareils mobiles , explique Mona Fortier dans sa déclaration.

« Cette décision est conforme à l'approche de nos partenaires internationaux. Sur un appareil mobile, les méthodes de collecte de données de TikTok donnent un accès considérable au contenu du téléphone. » — Une citation de Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor

L'interdiction de télécharger et d'utiliser TikTok s'appliquera uniquement à l’administration publique centrale en vertu de la Politique sur les services et le numérique du Canada. Les organismes et les sociétés d’État qui ne sont pas visés par ladite politique seront toutefois informés de la décision, précise Mme Fortier.