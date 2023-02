Techniques policières : plus de places au Cégep de l’Outaouais pour contrer la pénurie?

Avant la pandémie, l’École nationale de police du Québec formait plus de 680 policiers chaque année. Or, dorénavant, ce nombre a été divisé par deux, raconte le directeur du SPVG , Luc Beaudoin.

Le manque de bras se fait ressentir de part et d'autre de la province. À Gatineau, il y a une vingtaine de postes à pourvoir, explique-t-il.

À titre d’exemple, pendant la [période] estivale, la convention collective nous permet d’embaucher 15 policiers supplémentaires. L’an passé, on n’était pas capable de combler ces 15 postes-là , illustre M. Beaudoin.

Puisque le problème de pénurie dans le corps policier touche l’ensemble de la province, le ministère de l’Enseignement supérieur (MES) et le ministère de la Sécurité publique confirment, par courriel, qu'ils travaillent à déterminer les contingents en techniques policières dans les collèges pour l’année 2023-2024 et ce, afin de répondre aux besoins de main-d’œuvre des différents corps policiers au cours des prochaines années .

Le MES consulte actuellement les cégeps pour connaître leur capacité additionnelle de formation pour ce programme en 2023-2024, la répartition des contingents est donc toujours en élaboration , précise-t-on.

Une augmentation des cohortes dès septembre?

Une volonté politique que le Cégep de l'Outaouais voit d’un très bon œil.

Ça fait même longtemps qu’on le demande. [...] On travaille déjà à pied d'œuvre avec le Ministère , annonce Steve Brabant, directeur général du cégep de l’Outaouais, en entrevue à l’émission Les matins d’ici.

En effet, dès septembre, l'institution travaille à une augmentation de 33 % de ses nouveaux étudiants acceptés dans le programme de Techniques policières, affirme M. Brabant.

L’autre nouveauté sur laquelle travaille le Cégep de l'Outaouais, c'est de former les étudiants dans un programme accéléré de deux ans, soit une année de moins, explique le directeur général du Cégep de l’Outaouais.

On va passer de 70 à 106 étudiants [à la prochaine rentrée, en première année]. On augmente de 10 [élèves] la cohorte régulière, mais aussi [on crée] pour la première fois une cohorte intensive. Donc, c’est une opération d’accélération pour l’année 2023-2024 et 2024-2025, où nos étudiants - 26 en cohorte intensive - pourront compléter leur DEC en deux ans au lieu de trois ans , ajoute M. Brabant

Une annonce qui est bien reçue du côté de la police de Gatineau.

On sait que la pandémie nuit beaucoup à la formation des étudiants. On se retrouve avec une pénurie de candidats. C’est intéressant. En mettant en place différentes stratégies, on voit un tout petit peu la lumière au bout du tunnel , réagit M. Beaudoin.

Même problématique sur l’autre rive

La pénurie de main-d'œuvre frappe également le corps policier à Ottawa. En octobre 2022, le Service de police d’Ottawa (SPO) a lancé une vaste campagne de recrutement dans l’espoir de pourvoir à 80 postes. Dans son budget préliminaire qui doit être adopté mercredi, le SPO espère recruter 25 nouveaux agents en 2023.

Mais M. Baudoin n’a pas peur de voir de potentiels candidats préférer Ottawa à Gatineau.

On en perd [des candidats qui choisissent l’Ontario], mais présentement, moi ici à Gatineau, je n’en ai pas perdu beaucoup pour l’Ontario. Mais on est conscient que l’Ontario vient recruter, mais nous ici, on est capable de recruter d’autres candidats qui viennent de la police provinciale ou de l’armée. Donc, nous aussi, on est capables , conclut le directeur du SPVG , Luc Beaudoin.

