FEQ 2023 : la programmation sera connue le 22 mars

La mise en vente des laissez-passer va débuter à ce moment. Les membres Desjardins auront accès à une prévente la veille.

L’annonce de ces dates a été faite par Vance Joy dans une vidéo publiée sur les médias sociaux du Festival d’été de Québec, ce qui laisse présager que l'Australien fera partie des têtes d’affiche. See you soon Quebec city , conclut l'artiste.

Le chanteur australien Vance Joy avait joué au Festival d'été en 2015. Photo : Radio-Canada / Maxime Corneau

L'événement aura lieu du 6 au 16 juillet.

Plus de détails à venir.