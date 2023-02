La STO lance une consultation publique afin de revoir ses services cet automne

C’est la première fois depuis le début de la pandémie que la STO procède à une révision de son offre de services. Cette réflexion fait suite au prolongement du corridor Rapidobus et au raccordement à la station Lorrain, qui permettront de nouvelles possibilités de déplacements , selon l’organisation.

C’est une nouvelle infrastructure de transport en commun, alors c’est pour ça qu’en révisant les parcours, on veut vraiment maximiser tout ça , explique José Lafleur, la responsable des affaires publiques de la STO .

Les résidents de Gatineau pourront se prononcer sur trois propositions qui touchent les secteurs de Lorrain, Buckingham, Masson-Angers et du Plateau. Ce dernier secteur a connu une importante croissance de population dans les dernières années, ce qui a accru les besoins de transport.

Pour participer à la consultation publique, les citoyens des secteurs identifiés sont invités à prendre connaissance de l’ensemble des modifications proposées. Par la suite, ils peuvent remplir le questionnaire en ligne, d’ici au 19 mars prochain.

Je veux rassurer les gens, c’est une vraie consultation. On a des équipes très critiques ici à l’interne, et déjà, en présentant l’offre de services qui sera soumise à une consultation publique, nos équipes avaient des idées pour amener ça encore plus loin , affirme Mme Lafleur.

José Lafleur, responsable des affaires publiques à la STO (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Pour en arriver à ces suggestions, la STO a pris en considération plusieurs facteurs.

On regarde tout : les temps de parcours, les surcharges sur le réseau, l’achalandage, la densité, les endroits où il y a une certaine vulnérabilité sociale , indique-t-elle. Elle ajoute que la STO s’est également fiée aux commentaires des chauffeurs et des inspecteurs.

Même si les modifications proposées touchent surtout l’est de la ville, ainsi que le secteur du Plateau, la STO n’exclut pas de revoir son offre de services dans l’ouest. Mme Lafleur explique qu’il aurait cependant été trop complexe de procéder à une révision des services sur tout le réseau en même temps.

Maximiser les ressources

Avec cette consultation publique, la STO cherche aussi à mieux cibler les besoins des usagers, afin de mieux répartir ses employés, qui se font de plus en plus rares en raison de la pénurie de main-d’œuvre. L’automne dernier, à l’aube de la rentrée scolaire, l’organisation avait d’ailleurs dû annuler plusieurs trajets.

On regarde certaines sociétés de transport qui offrent un peu plus de services, mais qui, tous les jours, annulent beaucoup de voyages. Nous, on y est allé avec une approche différente. On y va peut-être avec une approche plus minimaliste, mais ce qu’on met à l’horaire, c’est ce qu’on est confiants de pouvoir offrir tous les jours , soutient Mme Lafleur.

Dans un monde idéal, on aurait du service partout, en tout temps, de la fréquence… Mais ce n'est pas la réalité , ajoute-t-elle.

La STO surveille aussi de près le retour au bureau des fonctionnaires, mais avant de procéder à des changements, elle veut mieux évaluer l’impact que cela aura sur le réseau.