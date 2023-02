Athlétisme : belle récolte de médailles pour les Aigles Bleus

Parmi ceux qui ont excellé, on retrouve Max Mazerolle. Il a récolté trois médailles d’or, une à l’heptathlon et les autres, au 60 mètres haies et au saut à la perche.

L’athlète recrue Guillaume Basque s’est aussi démarqué avec trois médailles, soit l’argent au 60 mètres haies et le bronze à la perche et à l’heptathlon.

Quant à lui, Samuel Bourque a raflé deux médailles, l’or au lancer du poids et l’argent au lancer marteau.

Caroline Gagnon, au centre, a remporté une médaille d'or au 60 mètres haies aux championnats universitaires de l'Atlantique présentés à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, réalisant même un record du Nouveau-Brunswick. Photo : gracieuseté de Normand Léger

La délégation féminine de l’Université de Moncton s’est aussi présentée sur le podium à trois reprises avec la médaille d’or au 60 mètres haies de Caroline Gagnon et les deux médailles de bronze, au lancer du poids et au lancer du marteau de Kyla Hughes.

Les Aigles ont connu des succès sur la piste et sur la pelouse , dit l'entraîneur Steve LeBlanc. Ils ont inscrit un nombre incroyable de 45 marques personnelles avec une équipe de 30 athlètes et ils ont établi deux records de l'Université de Moncton, par Caroline Gagnon et Samuel Bourque. Caroline a aussi un record du Nouveau-Brunswick.

Les Aigles Bleus ont terminé au quatrième rang au classement final par équipe chez les hommes derrière l'Université Dalhousie, l'Université Saint Mary’s et l'Université du Nouveau-Brunswick. L’équipe des Aigles Bleues a aussi fini quatrième chez les femmes derrière Dalhousie, l'Université du Nouveau-Brunswick et St. Francis Xavier.

D’autres honneurs pour des Aigles Bleus

Les athlètes masculins du campus de Moncton se sont aussi distingués lors de la remise des honneurs individuels.

Max Mazerolle a été nommé l’athlète masculin par excellence de la compétition.

Le Prix de services communautaires pour son travail dans la communauté a été remis à Alain Lavoie. C'est la directrice du Service de l'activité physique au campus de Moncton, Martine LeBlanc qui a remis le prix au récipiendaire. Photo : gracieuseté de Normand Léger

Samuel Bourque, lui a reçu le titre d’athlète masculin des épreuves de pelouse.

