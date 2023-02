La maison des jeunes à Sainte-Thècle ouvre ses portes

T'es pas tout le temps chez vous avec tes amis. Tu peux venir ici et être avec plein d'autre monde, fait que ça, je trouve ça cool , lance Jannie Lefrançois-Lapointe, 14 ans, qui était de passage à la maison des jeunes samedi matin.

On était souvent au parc, on ne savait pas forcément où aller. On était souvent chez nous ou dehors aux mêmes places , ajoute-t-elle.

Raphaël Huard-Fauteux, 11 ans, est du même avis. Avant, il fallait se promener dans le village, ou aller un peu dans les buttes [de neige] à l'école quand il n'y avait pas d'école , explique-t-il, une manette de jeux vidéo à la main.

Avant l’ouverture de la maison des jeunes, aucun lieu n’était consacré entièrement aux adolescents dans le village. Les jeunes de 11 à 17 ans de Sainte-Thècle et des municipalités avoisinantes y sont les bienvenus.

Pour l’instant, ping-pong, table de soccer (baby-foot en anglais), jeux vidéo, films et patinage extérieur sont au rendez-vous. Pour ajouter à cette panoplie d'activités, les adolescents ont été invités à proposer leurs idées. Sur des papiers multicolores, les jeunes ont notamment exprimé leur souhait de sorties au cinéma, ou au parc d'attractions. Des ateliers de cuisine et des activités créatives sont également dans les cartons.

Moi, ça va être beaucoup l’autonomie. Je veux qu'ils soient vraiment aptes à se faire à manger tout seul à la maison. Il y a d'autres animateurs qui vont être au volet sportif, d'autres au volet créatif , souligne Marcelin Labrosse, président de la maison des jeunes.

Les jeunes de Sainte-Thècle ont maintenant un endroit où se rassembler et se divertir. Photo : Radio-Canada / Raphaël Poliquin

Plus d’activités, moins de flânage

Pour la vice-présidente de la maison des jeunes et policière à la Sûreté du Québec, Marie-Ève Lefrançois, la maison des jeunes permettra de réduire le flânage dans la municipalité.

On avait beaucoup de jeunes qui étaient dans les parcs l'été. Ils flânaient un peu plus. Au moins le soir, l'après-midi, les fins de semaine, ils vont avoir un endroit ici [à la maison des jeunes] pour venir se rassembler , évoque Mme Lefrançois.

Trois conseillers municipaux ont pris les rênes de la mise à neuf de la maison des jeunes, après que cet établissement eut été fermé pendant plusieurs années. Le projet a suscité l'enthousiasme de la population de la municipalité, qui comporte plusieurs familles. La MRC de Mékinac a d'ailleurs octroyé un don de 100 000 $ à L’Ado-Thècle.

Je dirais un gros : mission accomplie. Puis, une chance qu'on a eu toute cette aide-là, parce que [sans les] trois conseillers qui ont pris le projet, on ne serait pas arrivé là. Ensemble on peut aller loin , affirme Rozanne Bruneau-Grenier, conseillère municipale à Sainte-Thècle.