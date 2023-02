Logement social : la démolition de Swansea Mews était « la seule option »

En mai dernier, une résidente a été gravement blessée lorsqu’un bloc de béton s’est détaché du plafond de son appartement.

Heureusement, ça n’a pas été [un accident] fatal , a commenté M. Sharma lundi matin dans une entrevue accordée à l'émission Metromorning de CBC.

L’effondrement a forcé quelques semaines plus tard l’évacuation de l’immeuble de l'ouest de la ville. Quelque 114 ménages ont depuis été relocalisés un peu partout à Toronto.

« On parle de panneaux de 5000 à 7000 livres qui pourraient se délaminer. » — Une citation de Jag Sharma, PDG de la Société d'habitation de Toronto

M. Sharma a affirmé que les problèmes de structure du complexe Swansea Mews n’avaient jamais été observés auparavant.

La Société d’habitation de Toronto a obtenu vendredi le feu vert de son conseil d’administration pour demander à la Ville les permis nécessaires pour démolir le complexe.

Des résidents mécontents

Un processus de relogement nécessite normalement de quatre à six mois de préparation. Le fait qu’on a dû le faire immédiatement a été incroyablement difficile , a soutenu M. Sharma.

Fin janvier, la Société d’habitation de Toronto a complété la quatorzième et dernière ronde de relogement. À travers ce processus, de nombreux ex-résidents de Swansea Mews ont critiqué les options de logement qui leur étaient proposées ainsi que le soutien offert par la société publique.

M. Sharma soutient que les locataires ont pu choisir parmi 250 unités disponibles parmi les immeubles de la Société d’habitation.

Son président estime aussi avoir soutenu adéquatement les familles déplacées, entre autres en offrant des indemnités quotidiennes pour rembourser leurs frais de déplacement. Tout ce que nous pouvions faire pour les aider jusqu’à ce qu’ils trouvent un logement permanent, nous l’avons certainement fait , a-t-il déclaré.

Dans les derniers mois, d’anciens résidents de Swansea Mews ont raconté à Radio-Canada devoir traverser la ville pour se rendre au travail ou à l’école de leurs enfants depuis l’évacuation.

Toujours pas de plan de reconstruction

Le président de la Société d’habitation de Toronto dit travailler avec l’agence publique CreateTO et avec la Ville pour formuler un plan de reconstruction des logements du complexe Swansea Mews.