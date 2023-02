Un jardin communautaire doit déménager à Shediac

Après 12 années à exploiter un terrain prêté par l’archidiocèse de Moncton, le groupe s’est vu obligé de tout ramasser et de plier bagage parce que ledit terrain est maintenant à vendre.

Heureusement, un nouvel endroit a été offert, à l’arrière de la polyvalente Louis-J.-Robichaud.

Les jardins communautaires peuvent aider plusieurs groupes de personnes désireuses de faire pousser leurs légumes. . Photo : Facebook/Jardin communautaire de Cocagne Community Garden

Il faut donc tout démonter ce qu’il y avait sur l’ancien terrain. On parle de plusieurs tonnes de sols biologiques et de compost accumulés en 12 ans, ainsi que de déménager les bâtiments et les clôtures.

Nous avons cogné à plusieurs portes, y compris à la ville. Ç’a été difficile de trouver un terrain propice. Nous avons pu en trouver un derrière l’école. La directrice est très enthousiaste à l’idée d’incorporer un jardin communautaire dans la vie étudiante , précise Odette Babineau, présidente du conseil d’administration des Jardins communautaires de Shediac.

Le groupe a signé un bail d’une durée de 10 ans avec l’école et aura accès à une parcelle de terre jamais utilisée.

Le groupe devra y reconstruire les 250 parcelles destinées aux jardiniers de la communauté.

La polyvalente Louis-J.-Robichaud de Shediac fournira un terrain à l'arrière de l'école. Photo : Radio-Canada / Gilles Landry

Un besoin alimentaire pour des familles

Mme Babineau s’est dite ravie d’avoir pu dénicher aussi rapidement un nouvel endroit.

« Aujourd’hui, les familles ont vraiment besoin d’un jardin pour se nourrir adéquatement. » — Une citation de Odette Babineau, présidente du conseil d’administration des Jardins communautaires de Shediac

Nous faisons le maximum pour accommoder le plus de gens possible , fait-elle part, en pensant spécialement aux nouveaux arrivants, aux locataires et aux aînés à faibles revenus.

Mais avant tout, il faut déménager et tout reconstruire, ce qui ne sera pas une mince tâche, précise Odette Babineau. L’organisation prépare une campagne de financement afin de défrayer les coûts de déplacement et sollicite l’aide bénévole pour transporter l’équipement jusqu’à l’école Louis-J.-Robichaud.

Il faut préparer le terrain, placer nos bâtiments, construire une clôture, assurer l’alimentation en eau… Nous avons bon espoir qu’avec de l’énergie et le bon vouloir de notre communauté pour aider à reconstruire, nous allons faire pousser des légumes biologiques cet été , espère Odette Babineau.

