La Fédération des locataires d’habitations à loyer modique du Québec (FLHLMQ) exhorte Québec à tenir ses promesses d'investissement dans la rénovation du parc HLM, dont le nombre de logements en mauvais état a augmenté de 39 % entre 2020 et 2022, selon les données publiées par l'organisme.

Les représentants des locataires en HLM demandent la création d'un programme de rénovation québécois qui allouerait 400 millions de dollars pour rénover l'ensemble du parc sur cinq ans, dont la moitié du budget serait consacré à Montréal. Leur demande sera-t-elle prise en compte dans le dépôt du prochain budget prévu le 21 mars?

La FLHLMQ indique que le nombre de logements HLM en mauvais ou en très mauvais état au Québec est passé de 18 644 à 25 974, une aggravation qui illustre bien l’incurie du gouvernement à préserver le parc de logements à loyer modique, dénonce-t-elle.

On est là aujourd'hui parce qu'on a vraiment besoin de sonner l'alarme [...] , a souligné en conférence de presse Patricia Viannay, organisatrice communautaire à la FLHLMQ , rappelant que les logements sociaux hébergent plus de 64 000 ménages.

C'est indécent, quand on est à faibles revenus, qu'on soit obligé de loger dans des logements comme ceux-ci qui ont été barricadés à cause de la moisissure , a-t-elle cité en exemple devant les Habitations Dufresne, dans Ville-Marie où la mobilisation a eu lieu, lundi. Devenus insalubres, les appartements ont été condamnés en 2019 pour cause de moisissures.

La conférence de presse s'est tenue devant les Habitations Dufresne où des appartements insalubres sont condamnés. Photo : Radio-Canada

Selon le plus récent bilan de santé des immeubles, réalisé par la Société d’habitation du Québec en date du 31 mars 2022, 40,2 % des 64 663 logements à prix modique du Québec nécessitent des travaux majeurs alors que ce pourcentage s'élevait à 28,9 % en 2020.

L'attente et le report des rénovations ne feront qu'aggraver la situation en plus d'augmenter le coût des factures, a alerté la FLHLMQ, à une période critique où les demandes pour une place en HLM se multiplient.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

À Montréal, la dégradation du parc HLM est particulièrement préoccupante, a souligné Mme Viannay en citant la directrice générale de l’office municipal d’habitation de Montréal (OMHM), Danielle Cécile. Selon son constat, le taux des HLM en mauvais ou en très mauvais état est passé de 66 % à 75 % depuis l’an dernier à Montréal.

285 immeubles y sont cotés D, soit en mauvais état , et 351 immeubles y sont cotés E, c'est-à-dire en très mauvais état, selon l’indice de vétusté des infrastructures utilisé par le gouvernement du Québec.

Outre un sous-financement chronique de ces immeubles, de l’entretien , Patricia Viannay a dénoncé un vol de fonds publics au profit de nouvelles constructions.

Des quelque 2 milliards de dollars prévus de 2022 à 2028 dans le cadre de l'Entente Canada-Québec pour le logement social, 280 millions de dollars sont allés à d’autres fins, a pointé Mme Viannay.

« Ce n'est pas normal qu’on utilise l’argent des locataires de HLM qui méritent que leur logement soit rénové pour construire d’autres logements qui répondent à d’autres besoins. » — Une citation de Patricia Viannay, organisatrice communautaire à la FLHLMQ

Richard Gagné, président du Comité consultatif des résidents (CCR) de Montréal, a défendu à son tour le besoin urgent d'investir dans la rénovation et le maintien des logements sociaux. Il faut absolument prendre soin de l'existant qu'on est en train de perdre , a-t-il fait valoir en s'appuyant sur une proposition transmise au ministre des Finances par le comité des politiques publiques (CPP) de l'Association des économistes québécois, lesquels ne vivent sûrement pas en HLM, mais sont d’accord avec nous .

Ces demandes ont été appuyées par les représentants politiques des oppositions présents lors de la conférence de presse. La députée libérale Virginie Dufour a déploré une certaine légèreté et une méconnaissance du terrain du gouvernement actuel sur ce dossier.

Pour la péquiste Méganne Perry Mélancon, la vision de Legault sur l'habitation privilégie les gens qui ont plus de moyens. Le gouvernement caquiste aime se vanter de ses gros gains au fédéral [...] il serait grand temps qu'il investisse les sommes reçues aux bonnes places, a-t-elle ajouté.