Un nouveau terminal et un hôtel pour l’aéroport de Saint-Hubert

Plus de 200 millions de dollars de fonds privés seront investis à l'aéroport de Saint-Hubert, notamment par le transporteur Porter et l'hôtelier Holiday Inn, afin de doter l'aérogare d'un nouveau terminal et d'un hôtel de 130 chambres.

À terme, l'aéroport pourrait accueillir jusqu'à quatre millions de passagers par année.

Le nouveau terminal de neuf portes d'embarquement, qui s'étendra sur une superficie de 40 000 mètres carrés à l'est de l'aéroport, doit être complété d'ici la fin de 2024. Les travaux commenceront au printemps.

La compagnie aérienne torontoise Porter, qui installera ses activités à l'aéroport de Saint-Hubert, prévoit desservir les grandes villes canadiennes en plus d'assurer les correspondances du transporteur régional Pascan. Ce qui doit permettre aux passagers en provenance des régions du Québec de rallier plus facilement les grandes villes canadiennes.

D'autres transporteurs régionaux doivent bientôt ajouter des liaisons avec l'aéroport de Saint-Hubert, assure la direction.

La ministre québécoise des Transports, Geneviève Guilbault, s'était aussi déplacée pour assister à cette annonce qui renforce, selon elle, le transport aérien régional au Québec. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Ouvert en 1927, l’aéroport de Saint-Hubert est le premier aéroport civil au Canada. Le terrain d’aviation, qui a aussi longtemps été à vocation militaire, abrite aujourd’hui des écoles de pilotage privées, des compagnies aériennes régionales ainsi que l’École nationale d’aérotechnique et l’Agence spatiale canadienne.

Un complexe hôtelier de 130 chambres de la chaîne américaine Holliday Inn sera aussi construit sur le site afin d'offrir de l'hébergement aux voyageurs et au personnel des compagnies d'aviation.

Les usagers de l'aéroport bénéficieront aussi d'un système de navette électrique gratuite aux 30 minutes qui reliera le site à la station de métro Longueuil – Université de Sherbrooke.

Le but de cet investissement piloté par l’Aéroport Montréal – Saint-Hubert (YHU) est de faire de l’aéroport actuel un pôle dans la région métropolitaine pour la desserte aérienne régionale en plus de rallier les entreprises du secteur, les écoles de pilotage, les laboratoires de recherche universitaires, les transporteurs et les voyageurs , promet la direction.

Le PDG de Porter, Michael Deluce (à gauche) et le directeur général de l'aéroport de Saint-Hubert, Yanic Roy, étaient visiblement fiers d'annoncer cet investissement. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

« Avec ce terminal, l’aéroport de Saint-Hubert se tourne résolument vers le transport de passagers et permet à notre métropole de rehausser ses services aériens. » — Une citation de Yanic Roy, directeur général de l'Aéroport Montréal – Saint-Hubert

Fermé la nuit

La présence d'un aéroport à proximité des secteurs résidentiels de l'agglomération de Longueuil étant un enjeu majeur de tranquillité pour les gens qui vivent dans le secteur, la nouvelle aérogare sera fermée la nuit et ne sera desservie que par les aéronefs monocouloirs parmi les plus silencieux, a aussi promis Yanic Roy.

Porter promet également de n'utiliser que des avions Embraer E195, réputés comme étant parmi les plus silencieux sur le marché.

Des membres de la Coalition halte-air Saint-Hubert ont manifesté contre ce projet d'expansion de l'aéroport de Saint-Hubert. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Pour Mathieu Péladeau, président du Comité antipollution des avions de Longueuil, l’annonce d’une augmentation du trafic aérien dans le secteur n’est pas une bonne nouvelle. Cette annonce est de plus en rupture, selon lui, avec la vision technologique verte que la Ville et la direction de l'aéroport avaient présentée aux citoyens en janvier dernier.

On amène un nouveau aéroporteur qui va amener du tourisme, des vols avec neuf portes d’aérogare qui vont être mises en place, un hôtel… Ça vient contredire la vision que la Ville nous a présentée le mois dernier. Pour nous c'est un peu consternant, effectivement.

« On manifeste pour avoir une amélioration de la qualité de vie et le projet de ce matin nous ajoute du trafic aérien. » — Une citation de Mathieu Péladeau, président du Comité antipollution des avions de Longueuil

La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, s'est engagée pour sa part à assurer un suivi rigoureux des activités reliées à l'aéroport afin de préserver la qualité de vie des citoyens de la Rive-Sud.

On parle ici de la qualité de vie des citoyennes et des citoyens qui est si importante et qui est respectée par le développement qui est annoncé aujourd'hui , a déclaré la mairesse en conférence de presse.

« On est en train de travailler ensemble avec différents partenaires afin d'établir un mécanisme de suivi rigoureux du climat sonore et l'aéroport sera partie prenante de notre table de partenaires. » — Une citation de Catherine Fournier, mairesse de Longueuil

Depuis plusieurs années, les activités de l'aéroport de Saint-Hubert créent des frictions avec les résidents du secteur en raison du bruit des avions.

En juin 2010, l'aéroport a dû interdire les vols le dimanche sur sa piste principale et imposer certaines restrictions les autres jours de la semaine en raison du flot de plaintes généré notamment par les avions des écoles de pilotage qui survolent le secteur à basse altitude.

En août 2018, l'aéroport avait inauguré une nouvelle piste principale en mesure de recevoir de gros appareils tels que l'Airbus A220/320 et le Boeing 737-200. Un an plus tard, plus de 300 des citoyens de Saint-Bruno-de-Montarville ont déposé une pétition pour se plaindre de la pollution sonore.

En février dernier, la Ville de Longueuil et la direction de l'aéroport pour atténuer la pollution sonore à laquelle sont exposés les résidents. Une des mesures principales est l'interdiction des vols commerciaux entre 23 h et 6 h.