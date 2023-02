Les pêcheurs d’appâts des Îles-de-la-Madeleine sont inquiets

Pêches et Océans Canada a annoncé le 23 février la fermeture de la pêche dirigée de ces deux espèces pour une durée indéterminée. La ministre Joyce Murray devrait rencontrer les membres du Regroupement vendredi avant-midi.

La saison de pêche à la plie rouge et à la limande à queue jaune dure 11 semaines et commence généralement à la mi-avril. Les pêcheurs d'appâts de l'archipel dénoncent le fait que l'annonce du gouvernement ait été faite à quelques semaines du début de leur saison.

Le pêcheur-propriétaire Paul-André Arseneau parle du stress occasionné par cette décision. On n'avait pas eu de nouvelles depuis la fin de notre dernière saison, explique-t-il : on était dans l'incertitude. C'est difficile depuis jeudi, c'est beaucoup d'anxiété!

Depuis 2020, le pêcheur d'appâts et père de trois enfants Paul-André Arseneau vit de ce type de pêche.

Selon le Regroupement des pêcheurs d’appâts des Îles-de-la-Madeleine, la pêche à la plie rouge et à la limande à queue jaune représente des retombées de plus de deux millions de dollars. L'organisme demande à la ministre Murray d'honorer le système d’allocations établi par son gouvernement.

Cet aide-pêcheur appâte les casiers avec de la plie et du maquereau.

L’annonce de cette fermeture ne s’accompagne pour l’instant d’aucune solution concrète de la part du cabinet de la ministre. Selon le Regroupement des pêcheurs d’appâts des Îles-de-la-Madeleine, le système d’allocations de crabe pourrait notamment être une solution pour permettre aux pêcheurs de survivre à ce moratoire.

« On serait prêts à pêcher le crabe. Ça prendrait des casiers et on pourrait y aller. »