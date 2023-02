Moncton vibre au rythme de La mélodie du bonheur

Après avoir chapeauté plusieurs comédies musicales dans les dernières années, le Théâtre Capitol recommence avec une nouvelle production partiellement bilingue, une belle manière de souligner son 100e anniversaire.

Au total, une centaine de personnes travaillent sur la production propulsée par le Théâtre Capitol de Moncton Photo : Radio-Canada / Jérémie Tessier-Vigneault

C'est un retour réussi avec des ajouts sur le fond et la forme, qui viennent confirmer la capacité du Capitol de Moncton à mettre sur pieds des productions d'envergures.

La présence sur scène de l'orchestre Tutta Musica offre un rythme et une musicalité très vivante à la pièce.

L'actrice principale, Emma Rudy, impressionne par son amplitude vocale et son talent de comédienne. Elle tient le spectateur sur le bout de son siège et se fait cajoler par les applaudissements de la foule.

La comédie musicale The Sound of Music fait un retour au Capitol de Moncton après 7 ans d'absence. Photo : Radio-Canada / Jérémie Tessier-Vigneault

Son compatriote le Capitaine Georg Von Trapp, interprété par Curtis Sullivan, incarne parfaitement son personnage et offre une performance vocale soutenue et sans faute.

Avec une belle prestance sur scène par les deux acteurs, la chimie entre les deux protagonistes, pourra se développer davantage au gré des représentations.

Un riche groupe de comédiens francophones

La comédienne Mélanie Leblanc, interprète du personnage de Mother Abbess, est une habituée des productions musicales du Théâtre Capitol de Moncton. Photo : Radio-Canada / Jérémie Tessier-Vigneault

La comédienne Mélanie Leblanc n'en est pas à sa première danse avec l'équipe du Capitol. Celle qui interprète le personnage de Mother Abbess participe à sa cinquième comédie musicale avec eux.

Difficile de trouver des failles dans sa performance, la réputation et le talent de Mélanie Leblanc ne sont plus à prouver.

Pour elle le nouveau défi est surtout d'interpréter un personnage différent qu'à sa première participation en 2016.

Interpréter Mother Abbess c'est aussi de proposer un message de lumière, un hymne de foi en l'humanité. D'être à la recherche d'un travail sur soi et de la vérité. Encourager à persévérer et à lâcher prise en même temps, c'est vraiment un gros message d'amour qui résonne vraiment fort dans ma propre vie et dans la vie de tout le monde. Il y a une raison pourquoi la chanson Climb every Mountain va chercher la sensibilité des gens, j'ai dû mal à la chanter moi-même sans pleurer , raconte Mélanie Leblanc.

Le comédien Émilien Cormier en est à sa première participation à une production du Capitol de Moncton. Photo : Radio-Canada / Jérémie Tessier-Vigneault

Émilien Cormier, de son côté, foulera les planches de la scène pour la première fois en tant que chanteur et comédien pour une production du Capitol.

Le jeune comédien originaire de Chéticamp en Nouvelle-Écosse est honoré de faire partie de cette aventure.

On sent l'énergie dans toute l'équipe. On est excités et on a hâte de montrer ça au public. Je trouve personnellement que c'est un magnifique spectacle et on a une équipe phénoménale. Je suis très choyé d'avoir la chance de travailler avec eux, une équipe généreuse et pleine de talents. Et en plus de faire tout ça pendant le 100e du Capitol, c'est incroyable , mentionne Émilien Cormier.

Élodie Gallant interprète de Louisa, revient après avoir participé à la première production de la comédie musicale en 2016 Photo : Jérémie Tessier-Vigneault

Élodie Gallant qui interprète le rôle de Louisa, fait partie de ceux qui étaient de la distribution en 2016 alors qu'elle n'était âgée que de 10 ans. Elle agit désormais en tant que mentore avec les plus jeunes comédiens et peut partager son expertise avec eux.

Elle est extrêmement reconnaissante d'avoir pu joindre l'équipe de la production sept ans plus tôt, et l'est encore plus aujourd'hui.

C'était ma première expérience avec le théâtre et c'est ça qui a fait naître ma passion. C'est quelque chose de surréel que de pouvoir revenir sur la même scène et revivre cette expérience avec un rôle diffèrent , explique Élodie Gallant.

Elle ajoute que : mon rôle est encore plus facile à jouer parce que je joue justement un rôle de grande sœur. Cette année il y a beaucoup plus de jeunes, car nous avons un double « casting ». C’est vraiment beau de voir les jeunes où j'étais il y a sept ans, et de pouvoir les aider à s'épanouir .

La jeune Chloë Gaudet a un rôle de mentor avec les plus jeunes comédiens de la pièce. Elle était de la première production en 2016. Photo : Radio-Canada / Jérémie Tessier-Vigneault

Même son de cloche pour l'autre interprète de Louisa et d'une religieuse, Chloë Gaudet. Elle était, elle aussi, sur la scène du Capitol, sept ans passés.

C'est intéressant maintenant de pouvoir observer tout ça avec une perspective de fille plus âgée et de penser aux gens qui m'ont guidé. Maintenant que je suis plus mature, il y a certaines choses que je réalise et que je ne réalisais pas la première fois. J'aimerais ça avoir le même impact avec les plus jeunes , nous raconte Chloë Gaudet.

Interrogée avant la première médiatique, quelques minutes avant la levée des rideaux, la jeune Chloë Gaudet originaire de Moncton ne tenait plus en place.

Toute l'anticipation de monter su scène, non seulement cette année, mais les sept ans ans depuis, je suis tellement excitée ajoute-t-elle.

Des ajouts réussis, des améliorations possibles

Le plus grand changement face à la production de 2016, c'est l'adaptation des textes et des chansons pour un public bilingue. Ils ont décidé, cette année, d'intégrer le français aux textes. Une transformation qui allait de soi, selon le metteur en scène Marshall Button.

Dans l'époque de la pièce tout comme à Moncton, les gens parlaient plusieurs langues. Pour nous il était important de bien refléter la réalité culturelle et linguistique de notre public mentionne Marshall Button.

Concrètement, on sent bien la volonté de franciser la pièce et de démocratiser son écoute. Il reste que les paroles chantées et les dialogues sont parfois laborieux à saisir puisqu'ils sont souvent interprétés par des comédiens uniquement anglophones.

Quoi qu'il en soit l'intention est noble et il serait intéressant de voir si le Capitol désire poursuivre sous cette tendance dans ses futures productions.

La production utilise certaines nouvelles technologies qu'elle n'avait pas lors de la première version de la comédie musicale en 2016, notamment des décors vivant grâce à l'utilisation de lumières DEL. Photo : Radio-Canada / Jérémie Tessier-Vigneault

L'installation d'un décor un peu plus complexe a été écartée en raison d'un espace sur scène plus restreint, s'expliquant notamment par la présence des musiciens de Tutta Musica en arrière-scène.

L'ajout de panneaux à lumière DEL semblait être le choix évident et permet une ambiance plus épurée. Un apport coloré qui permet de faire d'élégante transition entre les scènes et d'ajouter une perspective intéressante aux divers décors.

Les représentations de La mélodie du bonheur se poursuivent jusqu'au dimanche 5 mars prochain.