Michelle Martin est la nouvelle mairesse de Pointe-Lebel

Elle a obtenu 313 votes lors de ces élections municipales partielles, l’emportant devant son adversaire Gino Boucher, qui en a récolté 214, selon des données fournies par le directeur général de Pointe-Lebel et président de l'élection, Xavier-Émile Kauffman.

D’ailleurs, trois conseillers municipaux ont aussi été élus ce dimanche.

Clermont Coll l’emporte dans le district Langlois sur Patrick Tremblay avec 66 voix, ce qui représente 41 votes de majorité.

Dans le district Dufour, Josée Gagnon est élue avec 115 voix, devançant son adversaire Jean Roch Barbeau de 105 votes.

Enfin, Nadine Gagnon est élue dans le district Chouinard avec 61 votes, l’emportant devant Pascal Dufour avec 38 voix de majorité.

Xavier-Émile Kauffman indique d'ailleurs que le taux de participation a été de 39,13 % pour cette élection.

Priorités de Michelle Martin

Michelle Martin veut apporter un vent de changement au sein de la Municipalité et redonner de la vitalité à Pointe-Lebel.

On va commencer par aller chercher une politique familiale. Concernant la bâtisse municipale, elle est à l’école. Ça fait quelques années qu’on entend qu’elle n’est pas assez grande. Il faut commencer à faire les démarches , explique-t-elle.

Un système de filtration de l'eau est en place au parc de maisons mobiles Murray, mais des résidents disent ne pas en consommer du tout. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Les résidents de la cinquantaine de maisons mobiles du parc Murray, dans la municipalité de Pointe-Lebel, sont aux prises avec un problème d’approvisionnement en eau depuis au moins une dizaine d’années. Michelle Martin souhaite notamment travailler à faire avancer ce dossier.

Pour le parc Murray, des recherches d’eau ont été faites, mais on n’a pas eu de nouvelles depuis [début janvier]. Je ne sais pas comment c’est organisé, mais il faut recommencer à se concentrer sur l’ensemble du dossier, qui comprend le parc Langlois et le parc Murray. [Il faut] aller cogner aux portes et voir où c'est rendu , soutient-elle.

« Concernant le parc Murray, qu’est-ce qui fait que ça n’avance pas? De quoi on a encore besoin? Parce qu’il y a eu des études et de l’argent investi. Ça fait 13 ans et ça n’avance pas. Il faut aller voir où ça bloque et pourquoi ça n’avance pas. » — Une citation de Michelle Murray, mairesse élue de Pointe-Lebel

Michelle Martin considère que son expérience dans le milieu syndical sera un atout durant son mandat.

J’ai travaillé longtemps dans le milieu syndical. Je connais un peu le rouage du côté du gouvernement. C’est de reprendre la place que [Pointe-Lebel] devrait toujours occupée, d’être capable d’avoir un suivi sur les dossiers, de poser des questions et d’aller chercher des personnes en politique pour nous aider , ajoute-t-elle.

Xavier-Émile Kauffman précise que les assermentations de Michelle Martin, de Clermont Coll, de Josée Gagnon et de Nadine Gagnon doivent avoir lieu le 6 mars prochain.

Au début d'octobre 2022, deux conseillers municipaux ont démissionné à la suite du départ de l'ancien maire de Pointe-Lebel, René Labrosse, qui avait été jugé inapte à exercer ses fonctions par la Commission municipale du Québec (CMQ) en raison de son inéligibilité lors de sa candidature.

De plus, en janvier dernier, la CMQ a nommé une administratrice provisoire à Pointe-Lebel, car le conseil municipal ne disposait plus du quorum nécessaire pour tenir des réunions et délibérer.

Avec les informations d'Alix-Anne Turcotti