Des étudiants étrangers secoués par des propos haineux dans un autobus de Sydney

L’homme de 26 ans, de New Delhi, étudie la gestion de la chaîne d'approvisionnement à l'Université du Cap-Breton à Sydney, en Nouvelle-Écosse.

Il a dit que l'incident l'avait fait se sentir en danger.

Cet homme à crier au téléphone qu'il était le seul Blanc dans le bus et que si ça continue, il va tout faire sauter , rapporte Anklesh Swaroop.

Et il a juste commencé à crier et nous a traités de coquerelles, qui ne sont pas d’ici et qui devraient retourner dans leur pays.

Anklesh Swaroop ajoute que l'homme, avait l'air assez hostile, comme s'il pouvait se lever et frapper quelqu'un .

Anklesh Swaroop était l'un des étudiants internationaux dans l'autobus qui se dirigeait vers Sydney River lors de l'incident. Photo : Gracieuseté de Anklesh Swaroop

L’étudiant a rapporté ce qui s'est passé à la police, mais n’a pas eu de nouvelles.

La police a déclaré que l’incident n'avait pas été signalé.

J'étais assez triste, nous, les étudiants étrangers, nous venons ici pour étudier et travailler, puis nous recevons toutes sortes de discours haineux de la part des gens , confie-t-il.

La société de transport Transit Cape Breton a demandé à Anklesh Swaroop d'aider à identifier l'homme en utilisant des images de vidéosurveillance. C'est là qu’il s’est rendu compte que ce qu'il avait vécu n’était pas un événement isolé.

Non seulement ça s'est produit, mais cet homme était aussi dans un autre autobus et il a fait exactement la même chose , s'indigne Anklesh Swaroop.

Un superviseur de la société de transport a dit à l’étudiant de le contacter directement si quelque chose du genre se reproduisait.

Christina Lamey est porte-parole de la Municipalité régionale du Cap-Breton. Elle dit que la pression sur le système de transport en commun découle de la croissance rapide de l'achalandage. Photo : Radio-Canada

Christina Lamey , une porte-parole de la Municipalité régionale du Cap-Breton, qui gère les autobus de la communauté, dit qu’il ne faut pas croire que l’opinion de cet homme représente une ligne de pensée des gens de la région.

La langue de cette personne, son choix de mots et tout ce qu'elle a dit et fait ne représente pas du tout le caractère de cette communauté , explique Christina Lamey.

Il existe des politiques de code de conduite très strictes autour de notre système de transport en commun. La façon dont les gens se comportent dans le bus est certainement quelque chose que nous prenons très au sérieux.

Elle explique que l'interdiction d’utilisation pour l’homme qui a tenu ses propos racistes est indéfinie. Les chauffeurs de tous les autobus vont devoir refuser à l'homme de monter dans leur véhicule.