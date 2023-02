Moyens de pression à prévoir au Centre fiscal de Jonquière

Le refus d’heures supplémentaires, la fermeture de certains centres fiscaux ou des opérations de recouvrement pourraient faire partie des moyens de pression. En revanche, certains postes sont désignés comme essentiels.

L’objectif, c’est de mettre un maximum de pression sur l’employeur pour qu’il revienne négocier de bonne foi. c’est complètement inacceptable. Nos membres sont d’accord avec nous , a résumé, en entrevue à l'émission de radio C'est jamais pareil, le vice-président régional du Syndicat des employé-e-s de l'Impôt pour la région de Québec, Jérôme Martel.

Le vote de grève de ces membres de l’Alliance de la fonction publique du Canada se poursuit jusqu’au 7 avril en personne et en ligne. Des milliers de personnes voteront au cours des prochaines semaines. Les 1500 employés du Centre fiscal de Jonquière font partie des 35 000 employés canadiens représentés par l’Alliance de la fonction publique du Canada. Le représentant syndical rappelle que la balle est dans le camp de l’employeur à l’approche de la période des impôts.

Les négociations se déroulent depuis un peu plus de 18 mois.

L'employeur ne nous a pas encore déposé d’offres salariales. Dans le reste de la fonction publique, il y a eu des offres qui ont été déposées et qui ont été jugées insuffisantes d’ailleurs. L’objectif de la pression, c’est de forcer l’employeur à nous faire au moins une offre. Pour négocier, il faut des bases de négociation , explique le vice-président régional du Syndicat des employé-e-s de l'Impôt pour la région de Québec, Jérôme Martel.

Le vice-président régional du Syndicat des employé-e-s de l'Impôt pour la région de Québec qualifie d'inacceptable l’absence d’offre salariale. Par le passé, deux contrats de travail ont été signés quatre ans après leur date d’échéance. Monsieur Martel souhaite éviter que cela se répète.

L’inclusion du télétravail au sein de la nouvelle convention collective fait également partie des enjeux de négociation.

On a eu des discussions sur le mode hybride. Il y a eu plusieurs rencontres entre le syndicat et l'employeur. Tout d’un coup, on s’est pratiquement fait dire, avant Noël, finalement tout ce que vous avez fait, mettez ça à la poubelle, ce n’est plus bon. Le Conseil du trésor a décidé pour tout le monde que c’est un retour de deux jours par semaine au bureau , raconte Jérôme Martel.

La situation diffère au Centre fiscal de Jonquière qui reçoit beaucoup de chèques, de déclarations papier et autres documents.