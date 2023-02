Le NPD part à la conquête électorale de Calgary, et y installe son quartier général

Nous sommes très contents de nous installer au centre-ville de Calgary , dit Rachel Notley, la cheffe du parti.

Une démarche stratégique selon des spécialistes en sciences politiques, comme Duane Bratt, professeur à l’Université Mount Royal, pour qui le NPD doit gagner beaucoup de sièges à Calgary pour faire contrepoids aux victoires prévues du Parti conservateur uni dans le milieu rural.

Lors des élections provinciales de 2015 remportées par le NPD, le parti avait gagné 15 sièges à Calgary. En 2019, ils en ont gagné trois seulement.

Faire un peu mieux [ou] autant que 2019 ne sera pas suffisant, il faut que le parti fasse beaucoup mieux qu'aux dernières élections , dit Duane Bratt.

Une campagne électorale sur fond de proximité

Le déménagement permettra aux candidats de connaître leurs électeurs et de comprendre leurs inquiétudes, mais aussi d'en savoir plus sur leurs espoirs et attentes.

Notre voie vers la victoire est de nous concentrer sur les préoccupations des Albertains, ici à Calgary et dans le reste de la province , dit Rachel Notley. La santé, l’éducation et l'abordabilité sont les questions que le NPD compte aborder durant la campagne électorale, ainsi que la création d’une police provinciale.

Selon Rachel Notley, les candidats pourront plus facilement aller à la rencontre des électeurs de la région de Calgary. Photo : fournie par le Nouveau Parti démocratique

Il y a beaucoup de sièges à Calgary, alors je compte passer au moins trois quarts de mon temps ici , dit-elle. Cependant, dit-elle, ça ne veut pas dire qu’elle va négliger Edmonton, château-fort du NPD.

Nous avons gagné la confiance des Edmontoniens et nous allons poursuivre nos efforts pour la garder.

Le NPD de l’Alberta espère gagner la majorité des 26 sièges qui se trouvent à Calgary.

Les prochaines élections provinciales sont prévues d'ici à la fin mai.

Avec des informations d'Omar Sherif