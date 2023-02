Toujours pas d’évêque au diocèse de Charlottetown après deux ans

Mgr Richard Grecco a pris sa retraite en mars 2021 lorsqu’il a atteint l’âge de 75 ans, l’âge de la retraite obligatoire pour les évêques. Il a pris sa retraite complète en raison de la maladie.

Le père Brian MacDougall est depuis lors administrateur du diocèse. Et il est surpris de le faire depuis si longtemps.

« Pour être honnête, je pensais peut-être huit à dix mois au plus. Mais me voici. Ça fait presque deux ans. » — Une citation de Père Brian MacDougall

Le père MacDougall est également pasteur à temps plein dans trois paroisses où il célèbre la messe, les baptêmes, les mariages et les funérailles.

En tant qu’administrateur du diocèse de Charlottetown, le père MacDougall s’occupe de toutes les questions qui peuvent survenir au niveau du diocèse, mais il n’est pas autorisé à lancer de nouvelles initiatives.

Le père Brian MacDougall s'occupe de la gestion du diocèse de Charlottetown depuis près de deux ans. Photo : Gracieuseté

Pour l’instant, souligne-t-il, des dossiers sont en attente parce qu’il y a beaucoup de choses que seul un évêque peut faire.

Par exemple, nous avons de moins en moins de prêtres. Des choses comme la fusion de différents groupes de paroisses, et parfois la fermeture de paroisses , énumère-t-il.

« On m’a demandé littéralement des centaines de fois et cela pourrait même être plus de 1000 fois quand aurons-nous un nouvel évêque? » — Une citation de père Brian MacDogall

La taille de l’Île-du-Prince-Édouard

Robert Dennis, président du Département des études religieuses de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, a noté que deux ans, c’est long pour attendre un nouvel évêque, mais que cela a probablement quelque chose à voir avec la taille de l’île.

La basilique cathédrale de St. Dunstan. Photo : Shane Hennessey/CBC

De plus grands endroits comme Toronto auraient un évêque tout de suite , révèle-t-il.

Il est logique que les endroits où la population est plus nombreuse ou qui ont des besoins plus pressants obtiennent des nominations épiscopales immédiatement. Malheureusement, c’est très important pour nous , a-t-il dit.

Il a ajouté que d’autres facteurs pourraient retarder les choses, y compris la COVID-19 et la complexité du processus.

Robert Dennis pense qu’il est possible qu’un nouvel évêque soit nommé d’ici un an.

De son côté, le Secrétariat de la nonciature apostolique au Canada a déclaré que le processus de nomination d'un nouvel évêque peut prendre plus ou moins de temps en fonction d'un certain nombre de circonstances particulières . Dans un courriel, on ajoute que le processus est gardé confidentiel pour permettre aux parties en question de se libérer de toutes pressions publiques qui pourraient entraver une nomination mûrement réfléchie.