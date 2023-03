6 activités gratuites à faire en mars

Un texte de Gabrielle Morissette

Détour par la Coopérative Méduse

La Coopérative Méduse, située dans la côte d’Abraham, rassemble dix organismes artistiques de différentes disciplines. Ces organismes offrent régulièrement des expositions et des propositions artistiques gratuites, à découvrir à son rythme. Voici ce que certaines d’entre elles nous réservent pour le mois de mars:

En vert et contre tous: Le centre d’estampe et de diffusion d’art actuel Engramme présente En vert et contre tous, exposition de médiations culturelles. L’exposition regroupe une dizaine de projets de médiation culturelle réalisés par une quinzaine d’organismes et d’écoles de la région. Gratuit, ouvert du mercredi au vendredi de 12 h à 17 h et le samedi de 13 h à 17 h, jusqu’au 26 mars

Nocturne: Le Centre de création et de diffusion d’arts médiatiques La Bande vidéo nous invite à la nouvelle exposition de l’artiste Mathieu Valade qui s'intitule nocturne. Cette sculpture vidéo nous plonge dans la pénombre de la forêt, où le visiteur est immergé dans l’obscurité de cet environnement mouvant. Gratuit, ouvert du mercredi au dimanche, de 12 h à 17 h jusqu’au 26 mars

Sarah L’Hérault à l'Oeil de poisson: L’Oeil de poisson, centre de production et de diffusion d’art actuel et multidisciplinaire accueille jusqu’au 26 mars l’exposition de Sarah L’Hérault. L’artiste a ramassé dans les rues de Québec plein de petits débris de 15 cm de diamètre et moins pour en faire de mini-sculptures. Cette réflexion sur l’ère post-industrielle est à découvrir dans la petite galerie, du mercredi au dimanche, de 12 h à 17 h.

Le Jardin d’hiver de Manif d’art

Manif d’art propose son troisième Jardin d’hiver, sous le thème Apprivoiser nos bestiaires. Des parcours en ville, des ateliers pour la famille et des expositions sont accessibles gratuitement dans plusieurs quartiers jusqu’au 11 avril.

Exposition Gros.se par Llamaryon

La photographe lévisienne Marion Desjardins, alias Llamaryon, expose pour la première fois à l’Espace culturel du quartier Saint-Nicolas. Jusqu’au 26 mars, elle nous invite à réfléchir sur le phénomène de la grossophobie en présentant les portraits de six modèles. À voir la fin de semaine, de 11 h à 16 h. Contribution volontaire de deux dollars suggérée.

Exposition Ellipses et autres curiosités par François Mathieu

Le sculpteur de Saint-Sylvestre François Mathieu présente Ellipses et autres curiosités au Centre d’exposition Louise Carrier jusqu’au 29 mars. L’artiste expose ses différentes expérimentations ainsi que des pièces inédites de ses nombreuses années de pratique… où il s’est amusé! François Mathieu sera d’ailleurs présent les dimanches 12 et 26 mars, entre 14 h et 16 h pour vous rencontrer.

Un arrêt chaleureux et divertissant

Réchauffez-vous le cœur aux stations chaleureuses animées par le Centre de valorisation du patrimoine vivant! Chansons à répondre, veillée de chant autour du feu, contes, et musique sont au programme en compagnie d’artistes d’ici.

4 mars 19 h, Station de l’espace du Pont: veillée de chant autour du feu avec la Smala Bouthillier

5 mars 14 h, parc Samuel-Holland: chansons à répondre avec Liette Remon et Paul Marchand

11 mars 13 h 30, parc Durocher: contes et musique avec Bernard Crustin, Denis Maheux et Paul Marchand

12 mars 14 h, au Centre de plein air de Beauport: randonnée chantée avec Gabrielle Bouthillier et sa famille.

Festival de théâtre de l’Université Laval

Du 20 au 26 mars, les étudiants au baccalauréat en théâtre et arts vivants de l’Université Laval nous convient au Festival de théâtre de l’Université Laval. Cet événement, sous le thème Briser les conventions, met en scène la relève théâtrale et des arts vivants de Québec via des lectures, des performances, des ateliers et des conférences.