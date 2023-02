La sécurité du pape François a coûté près de 14 millions $ au Canada

Ces montants ont été communiqués à CBC News en réponse à une demande d'accès à l'information qui couvrait la période du 24 au 29 juillet 2022, lorsque le pape s'est arrêté à Edmonton, à Québec et à Iqaluit.

Lors de sa visite en sol canadien, le pape François a aussi demandé pardon pour le mal commis par de nombreux chrétiens qui ont coopéré à la politique dévastatrice du Canada à travers les pensionnats pour Autochtones.

Les coûts entourant le voyage du pape François représentent une facture de 13 829 054 $ en date du 22 novembre 2022, mais la GRC a indiqué qu'il fallait s'attendre à ce que des coûts supplémentaires continuent d'être traités, potentiellement jusqu'à la fin de l'année financière 2022-23 .

Le père Marcel Caron (à droite), interprète pour le pape François, qui accueille l'aînée et survivante des pensionnats Victoria Arcand à Edmonton. (Photo d'archives) Photo : Reuters / GUGLIELMO MANGIAPANE

La venue papale comprenait plusieurs rencontres privées avec des peuples autochtones, une visite avec des représentants politiques ainsi que plusieurs allocutions publiques, la participation à un pèlerinage et deux messes publiques, l'une à Edmonton, l'autre à Québec.

Les déplacements du pape entre deux provinces et un territoire aux antipodes géographiques a également nécessité la coordination de plusieurs services de police, municipal et provincial, en plus de la GRC .

Coûts afférents à la sécurité du pape par la GRC Alberta – Edmonton, Maskwacis, Lac Ste-Anne Heures supplémentaires : 3 009 783 $

Autre rémunération supplémentaire : 51 487 $

Frais de déplacement : 2 308 967 $

Autres dépenses : 5 213 891 $

Total : 10 584 128 $ Québec – ville de Québec, Sainte-Anne-de-Beaupré Heures supplémentaires : 697 104 $

Autre rémunération supplémentaire : 34 201 $

Frais de déplacement : 1 702 292 $

Autres dépenses : 331 739 $

Total : 2 765 336 $ Nunavut – Iqaluit Heures supplémentaires : 147 131 $

Autre rémunération supplémentaire : 388 $

Frais de déplacement : 124 792 $

Autres dépenses : 207 279 $

Total : 479 590 $

Important déploiement

La GRC participe systématiquement à la planification des itinéraires de voyage et à la sécurisation de chaque lieu qu'un dignitaire étranger visite, explique Chris Mathers, un ancien agent de la GRC à la direction d'une entreprise de conseil en matière de criminalité et de risques.

Le niveau de protection est dicté principalement par l'évaluation du risque de menace d'une personne , ajoute-t-il. Certaines personnes ont un historique de menaces à leur encontre, comme le pape , rappelle M. Mathers, faisant référence à la tentative d'assassinat du pape Jean-Paul II en 1981.

Quelques centaines de personnes attendaient le passage du pape devant l’entrée du Parc des Champs-de-Bataille sur la Grande-Allée, à Québec. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Louis-Simon-Lapointe

Au cours des préparatifs, chaque endroit prévu sur le parcours doit être vérifié et ensuite sécurisé .

Si nous savons que le pape va se rendre dans telle ou telle église, nous y envoyons nos agents, indique Chris Mathers. Ils ratissent l'ensemble du lieu à la recherche d'engins explosifs, puis doivent le sécuriser afin que personne ne puisse venir en placer un par la suite.

D'autres frais couvrent l'apport d'équipements et de véhicules spécialisés, d'avions pour la surveillance et la contre-surveillance, mais aussi le contrôle des foules, ou encore les cortèges motorisés pour la circulation et le contrôle des invités à chaque endroit.

Le pape François était le second pape à visiter le Canada, après Jean-Paul II, qui s'y est rendu trois fois (1984, 1987 et 2002).

Beaucoup de planification en amont

Martin Sirois, le président de Sécurité Sirois événements spéciaux, considère que 14 millions pour protéger l’un des hommes les plus sécurisés au monde est colossal, mais plausible.

Ça peut avoir l’air élevé au premier coup d'œil, mais il faut toujours penser au transport et à l’hébergement des troupes , explique-t-il à Radio-Canada.

Il faut penser qu’il n’y a pas seulement la journée même de la visite du dignitaire, il y a aussi toute la préparation, il faut sécuriser les lieux avant. On parle probablement d’un travail qui a duré autour de sept ou huit jours.

Il ajoute que les déploiements du pape sont beaucoup plus gros qu’un chef d'État et qu’il faut évaluer la menace.

L'homme qui oeuvre dans le domaine de la sécurité depuis plus de 20 ans soulève aussi l’enjeu du manque de personnel. Une situation qui, selon lui, a eu un impact sur la facture finale.

Il y a tellement une grosse pénurie dans notre domaine qu’il y a probablement des jobs que le privé aurait pu faire à moindre coût, mais qui ont dû être faits par les policiers.

D'après les informations de Julia Wong, CBC News et la collaboration de Louis-Simon Lapointe