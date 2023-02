Un camp LGBTQ+ nord-ontarien offrira de la programmation en Nouvelle-Écosse

Selon le site du camp, les jeunes LGBTQ + âgés de 12 à 16 ans, de même leurs frères et soeurs, les alliés et les adolescents qui vivent dans une famille queer peuvent s'inscrire.

Le camp Rainbow, ouvert depuis 2012, a déjà accueilli des campeurs en provenance des provinces de l’Atlantique, mais la distance est un obstacle pour plusieurs, souligne Mallory Brennan, adjointe à la direction générale du camp.

La programmation inclut des activités de camp traditionnelles, comme le canot, la randonnée et la natation, en plus d’ateliers sur le dévoilement, ou coming out , ou d’autres sujets utiles pour les jeunes LGBTQ +.

« Vous pouvez voir une différence entre l’arrivée des campeurs au début de la semaine et leur départ. Ils arrivent souvent timides, peu sûrs d’eux, en train d’essayer de définir qui ils sont, avec à la fois l’expérience typique de l’adolescence, mais aussi, vous savez, les défis de l’identité sexuelle et de genre. » — Une citation de Mallory Brennan, adjointe à la direction générale du camp Rainbow

La création d’un espace sûr et accueillant pour les jeunes de la communauté LGBTQ+ est une priorité du camp Kidston, affirme sa directrice générale, Janice Noble.

Une de nos valeurs est de construire une communauté inclusive où tout le monde est bienvenu.

Par exemple, le camp dispose de cabines mixtes et de toilettes non genrées.

Mme Noble ajoute que le partenariat avec le camp Rainbow aidera son camp dans ses efforts et à offrir plus d’occasions aux jeunes LGBTQ+ de l’est du pays.

À un niveau plus large, nous examinons la région dans laquelle nous vivons pour nous assurer qu'il y a davantage de possibilités pour les personnes queers que je pouvais en avoir en grandissant , a-t-elle déclaré.

Avec les informations d'Angela Gemmill et Feleshia Chandler de CBC