PSPP écrit à Legault pour réclamer une nouvelle commission sur l’avenir du Québec

La missive du chef péquiste cite entre autres la hausse des transferts fédéraux en santé moins élevée que ce qui était espéré, la bisbille au sein du caucus québécois du PLC entourant la réforme de la Loi sur les langues officielles et les 40 000 passages enregistrés l'an dernier au chemin Roxham.

Ces tristes épisodes [...] entraîneront des conséquences bien réelles sur le quotidien des Québécois et sur notre avenir collectif , soutient M. St-Pierre Plamondon.

Ce dernier constate qu'à Ottawa, la position du Québec dans plusieurs dossiers se retrouve au mieux dans un cul-de-sac, au pire, dans un état de profond mépris . Aussi en appelle-t-il au sens du devoir du premier ministre pour qu'il accepte de mettre en place une Commission spéciale sur l’avenir du Québec, version 2023 .

Il invite M. Legault à s'inspirer de Robert Bourassa qui, malgré son allégeance fédéraliste, [...] n’a pas eu peur de mettre sur pied la Commission Bélanger-Campeau, qui avait comme mandat "d'étudier et d'analyser le statut politique et constitutionnel du Québec et de formuler, à cet égard, des recommandations" .

« On ne peut plus se contenter d’être uniquement fâché et de n’avoir aucune réponse face aux nombreux refus et attaques répétées du fédéral envers la démocratie québécoise. Il est temps de se donner, collectivement, un réel rapport de force. » — Une citation de Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois

En envoyant une telle lettre à François Legault, Paul St-Pierre Plamondon reprend essentiellement la même proposition qu'il avait déjà soumise au premier ministre le 15 février dernier, lors de la période des questions au Salon bleu. Sa requête n'avait toutefois pas trouvé le même écho qu'aujourd'hui.

En guise de réaction, lundi, le cabinet du premier ministre a souligné que, depuis 2018, le gouvernement de la CAQ avait fait plusieurs gains importants pour le Québec , citant notamment la nomination des juges , les services de garde , l’aéronautique , Internet haute vitesse et le logement social .

On a obtenu des milliards pour les Québécois , a-t-il plaidé, preuve qu'il est possible de faire des gains avec Ottawa avec l’appui des Québécois, sans attendre le grand soir .

À l'inverse, la solution magique du PQ , c’est un référendum sur la souveraineté, immédiatement , a souligné le cabinet de François Legault, selon qui M. St-Pierre Plamondon devrait écouter les Québécois, qui ont mis de côté ce débat qui [les] a divisés pendant plus de 50 ans .

L'Assemblée nationale faisant relâche cette semaine, le chef péquiste a entamé vendredi une tournée européenne qui devait le mener de l'Angleterre à la France, en passant par l'Écosse et la Belgique. Sa mission devrait se poursuivre toute la semaine pour se terminer samedi.

Laissant entendre qu'il aimerait effectuer un tel voyage chaque année pour relancer la diplomatie péquiste , Paul St-Pierre Plamondon a assuré à l'émission Midi info, lundi midi, que la situation du Québec générait beaucoup d'intérêt de l'autre côté de l'Atlantique, tout comme son refus de prêter serment au roi Charles III.

Le chef péquiste a aussi minimisé les impacts de son absence sur la campagne électorale qui se déroule en ce moment dans la circonscription montréalaise de Saint-Henri–Sainte-Anne. D'autres politiciens, [...] que je ne vais pas nommer, sont présentement à Cuba ou en République dominicaine, a-t-il observé. Moi, je travaille.

M. Paul St-Pierre Plamondon ne s'est pas non plus montré impressionné par la réaction du gouvernement Legault, qui a prestement rejeté sa demande de créer une commission spéciale sur l'avenir du Québec, lundi matin.

La CAQ démontre qu'elle n'a pas d'option, qu'elle n'a pas de gestes concrets à offrir en réponse à aux récents échecs en lien avec les transferts en santé, la protection de la langue française et l'immigration, a-t-il déploré.